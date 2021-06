¡Ni Zaldívar ni Oribe! Vucetich ya encontró al nuevo delantero de Chivas para el Apertura 2021

Con la salida de José Juan Macías al Getafe de España, las Chivas de Guadalajara y su cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich empiezan a vislumbrar al centro delantero con el que iniciarán en el Torneo Apertura 2021, donde parecía que la pelea estaba entre Ángel Zaldívar y Oribe Peralta, sin embargo ha salido la luz a otro nombre.

Hace dos semanas Chivas empezó sus trabajos de Pretemporada en Barra de Navidad donde sostuvieron un partido de preparación contra Cihuatlán, mientras que en Verde Valle empataron con Mineros de Zacatecas y el sábado anterior derrotaron por goleada a Necaxa, donde una de las grandes sorpresas fue el volante Cristian Calderón, pero una de las preocupaciones para el Rey Midas es su “9”.

Anteriormente se especulaba que el “Chelo” Zaldívar buscaría afianzarse como el atacante titular, luego de que en el Guard1anes 2021 por algunos duelos saltó a la cancha desde el arranque, dejando en la banca a JJ Macías, pero la experiencia de Oribe no podía pasar desapercibida y también su nombre sonó fuerte para convencer a Vucetich de que cuenta con los argumentos para ser la punta de lanza en el ataque rojiblanco.

No obstante, en los entrenamientos uno de los jugadores que está llamando poderosamente la atención es César el “Chino” Huerta, quien la temporada pasada vio actividad en nueve partidos con un total de 183 minutos acumulados y aunque no anotó ni tampoco tuvo asistencias, todo indica que su esfuerzo en la Pretemporada está surtiendo efecto y aunque su posición natural no es como centro delantero, “Vuce” no lo descarta.

Los números del Chino Huerta

Aunque el “Chino” no es un centro delantero y está lejos de ser una solución ofensiva, es parte de los jugadores al frente que tiene el Rey Midas. Cuenta con gran talento llegando de atrás o tirándose a alguna banda, pero recibió pocas oportunidades, pues jugó 183 minutos. Por tal motivo ha demostrado en cada práctica que quiere ganarse un puesto en el 11 inicial de cara a la siguiente campaña donde ya no tendrá al mejor goleador de los últimos torneos.