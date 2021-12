El plantel de Chivas de Guadalajara completó otro día de trabajos en la localidad de Barra de Navidad en la continuación de su pretemporada de cara al Clausura 2022. Michel Leaño está analizando de cerca qué jugadores continuarán en el Rebaño para intentar dar la sorpresa en la próxima Liga MX.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX

No obstante, esto no implica que no vayan a llegar nuevos refuerzos para este torneo, pero la intención desde las oficinas rojiblancas es hacerles hueco para no tener 'overbooking' en la plantilla. De allí a que ya estén perfiladas las tres primeras bajas que tendrá Chivas apenas días después de iniciada la pretemporada.

De acuerdo a información del diario Récord, Leaño ya ha transmitidio a Antonio Rodríguez, Uriel Antuna y Ronaldo Cisneros que no tienen cabida en el equipo. Siempre y según esta misma información, desde el club ya se le está buscando salida a los tres elementos y se espera que se concreten en los próximos días.

El caso que más ha sonado ha sido el del 'Brujo', a quien se le relacionó en un trueque con el América en el que también estaba involucrado Sebastián Córdova. Sin embargo, el propio Antuna no llegó a un acuerdo económico con los azulcrema y ese fue el primer paso para que las negociaciones entre ambos clubes se torcieran.

Además de estos tres, Leaño y su cuerpo técnico siguen analizando qué otros futbolistas podrían hacer las maletas para el Clausura. Entre estos destacan los nombres de Cristian Calderón y César Huerta, sin embargo, los próximos días serán definitorios para conocer el futuro de ambos en el cuadro tapatío.