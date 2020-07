Netómetro: Uriel Antuna desmiente rumores de su estado de salud

Uriel Antuna se encuentra aislado del plantel de Chivas de Guadalajara debido a su positivo para coronavirus, pero en las últimas horas su condición ha causado polémica en las redes sociales debido a las publicaciones que ha realizado su esposa.

Según lo informado tanto por la institución como por Uriel Antuna su caso es asintomático, sin embargo el contenido publicado por su pareja podría dar indicios a otra cosa y de ahí surgieron las críticas de la opinión pública por lo que fue invitado al Netómetro de Chivas TV para aclarar la situación.

Antuna arrojó positivo después de su participación en la Copa por México

“Yo me sentí raro el domingo, de hecho hasta que regresé de la CDMX me sentí mal, no pensé que fuera a dar positivo. El lunes, regresado, fue cuando me empiezo a sentir mal, decaído, entonces me mandaron a mi casa, no entrené. Me hicieron la prueba ese mismo lunes, fue cuando me sentía mal y el martes a las 6 de la mañana fue cuando se me bajó la fiebre, me sentía más aliviado. Para todo el martes, miércoles y jueves yo ya estaba bien, entonces fue prácticamente un día y medio.”, explicó el Brujo.

El volante de las Chivas considera que toda la controversia ha sido causada por un mal manejo de las publicaciones ya que el vídeo publicado por la institución donde asegura que es asintomático lo grabó cuando ya estaba mucho mejor.

“El video (de Chivas) sale el jueves, entonces creo que se acomodaron mal, ya como lo acomoda la gente. Esos videos (los de su esposa) son de hace cuatro o cinco días antes”, concluyó.