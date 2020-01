Ninguno de los dos: ni Marco Fabián ni Rodolfo Pizarro jugarán en Chivas

El falso fichaje de Víctor Guzmán revolucionó completamente al mundo de las Chivas. Lamentablemente, el jugador no vestirá la playera rojiblanca y regresará a Pachuca hasta saber qué sucederá con su dopaje.

Ante esto, comenzaron a sonar nombres bastantes conocidos para reforzar el lugar que dejará el Pocho. Entre ellos, los más fuertes fueron Marco Fabián y Rodolfo Pizarro.

Sin embargo, el futuro de Marquitos está muy lejos de Guadalajara. Está cerca de fichar en la liga de China ya que no le llegó ninguna oferta desde el Rebaño Sagrado.

.@MarcoFabian_10 esta cerca de ir a jugar a la liga de China, en las próximas horas podría cerrarse su traspaso al no tener ofertas concretas de clubes de la @LigaBBVAMX. Seguiremos informando Chivahermanos. pic.twitter.com/6XVeADJW0w — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) January 14, 2020

Por otro lado, el mediocampista que actualmente juega en Monterrey fue protagonista de la novela del mercado de pases.

A pesar de que ahora volvió a reflotar la posibilidad de que vuelva a vestir la playera de Chivas, la realidad es que no lo hará. El Francotirador de Récord sostuvo: "He leído a ‘reporfans’ en redes que siguen diciendo que es posibilidad que Rodolfo Pizarro vuelva a Guadalajara, pero por milésima vez les digo: no existe chance alguna, no insistan. Se ven hasta ridículos".

Ante esta situación, ¿a quién crees que debería buscar la directiva comandada por Ricardo Peláez para reforzar la plantilla y pelear por lo máximo?