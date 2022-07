La relación entre la afición y la directiva de Chivas está fracturada debido a la frustración que expresan los seguidores rojiblancos en redes sociales y en los estadios por los malos resultados conseguidos en los últimos años, por lo que solamente piden una cosa: refuerzos de calidad, situación que han tratado de complacer los altos mandos rojiblancos, pero se ha complicado por los altos costos para conseguirlos.

La hinchada del Guadalajara señala como responsable al presidente del equipo, Amaury Vergara, quien es blanco constante de críticas por sus decisiones, en donde una de las que la gente más ha repudiado es que aparezca en un reality show invirtiendo fuertes cantidades de dinero en emprendedores, pero no en el equipo.

En el programa que se estrenó el viernes pasado, el directivo del Rebaño decidió invertir 870 mil pesos en un proyecto de elaboración de balones llamado Fut+ que consiste en enviar su producto a todas las ligas amateurs, con la condición de que le recompren su porcentaje de inversión en un determinado plazo.

“Les propongo algo: les doy lo que vienen a buscar, y se las doy por la participación que están pidiendo, pero que ustedes me puedan recomprar mi participación en un determinado tiempo que establezcamos. No es que no me interese tener una participación en la compañía, pero prefiero que ustedes crezcan. Les ayudo a crecer, si ustedes están dispuestos, y es la única condición, que estén abiertos a escuchar todo lo que les podemos enseñar desde Chivas”, declaró Vergara.

¿Cómo le ha ido a Amaury Vergara como presidente de Chivas?

En junio del 2019, Jorge Vergara decidió entregarle el comando de sus compañías a su hijo, comenzando así su andar en el mundo del futbol. Hasta este momento, Amaury ha estado al frente del Rebaño en seis torneos, de los cuales uno quedó inconcluso por la pandemia; sin embargo, en los cinco restantes, Chivas ha avanzado a dos Liguillas y en tres se ha quedado fuera.

