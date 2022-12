El proceso para que un jugador logre consolidarse entre la élite de su país no es sencillo, por lo que una leyenda de Chivas y que a la postre lo fue de la Selección Mexicana tuvo que irse ganando un nombre, incluso pese al desconocimiento del seleccionador nacional que le decía de una manera peculiar.

El exfutbolista y capitán con el Guadalajara, Carlos Salcido, reveló que su primer llamado al Tricolor se dio de manera circunstancial tras la baja por lesión de otro jugador; sin embargo, el entonces timonel nacional, Ricardo La Volpe, no lo conocía y cuando se refería a él lo hacía con el nombre Cirilo.

“Llegamos en una época, yo creo que la mejor hablando futbolísticamente, hablando para mí, porque aprendí muchas cosas, tengo que recalcar que el profesor ni me conocía, porque no salgo en la lista, estaba Mau Briseño de Tigres, se lesiona y yo entro como en este sustituto y los primeros días me decía Cirilo. Hasta que Jorge Campos le dijo: “no se llama Cirilo”, se llama Salcido", recordó el campeón con el Rebaño en TUDN.

Salcido se convirtió en un jugador inamovible durante la gestión del estratega argentino, elevando su nivel al grado de brillar en la Copa Confederaciones del 2005 y la Copa del Mundo del 2006, logrando emigrar al extranjero rumbo al PSV de Países Bajos.

¿A cuáles equipos enfrentará Chivas en la Copa Sky?

El Rebaño ocupará esta competencia amistosa como cierre a sus trabajos de pretemporada de cara al Clausura 2023, por lo que se medirá a Mazatlán, Santos, Tigres y Atlas en la fase de grupos, por lo que en caso de quedar en primer lugar de su sector, jugaría nuevamente el 30 de diciembre en la Final contra el mejor posicionado del otro grupo.

