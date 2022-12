Uno de los jugadores que hacen suspirar a los aficionados de Chivas debido a su calidad, carisma y sobre todo buenas actuaciones con la camiseta rojiblanca fue Orbelín Pineda, pieza clave para la obtención del título del Clausura 2017, por lo que el Maguito ya está comenzando a pensar en qué sucederá con respecto a su futuro tras la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El mediocampista oriundo de Guerrero, fue una de las prioridades de la directiva comandada por Ricardo Peláez y Amaury Vergara en el verano de este 2022; sin embargo, pese a los intentos rojiblancos no lograron convencerlo, aunque el futbolista dejó en claro que no le cierra la posibilidad a regresar en un futuro.

Ahora, tras la participación de México en Qatar 2022, Orbelín tocó el tema con respecto a su futuro a mediano plazo, en donde recordó que tiene las puertas abiertas en el futbol mexicano; sin embargo, se enfoca por ahora en cumplir su préstamo con el AEK Atenas que es dirigido por Matías Almeyda y mantenerse en buen nivel porque no sabe dónde continuará su carrera en el verano.

"Siempre lo he dicho, hay que tomar riesgo en la vida, yo soy aferrado a mis sueños, mi primera etapa en Europa fue difícil, había momentos en que me preguntaba qué estaba haciendo allá, mientras había interés de algunos equipos en México. Yo tengo un contrato acá con AEK a préstamo seis meses más, eso sí te dejo claro, voy a prepararme lo mejor posible porque no se sabe dónde podamos estar", declaró Pineda a Marca.

¿Cómo le fue a Orbelín Pineda en Chivas?

El Maguito fue uno de los jugadores más queridos y rentables durante la gestión de Matías Almeyda, ya que llegó de cara al Clausura 2016 proveniente del Querétaro y fue pieza clave para conseguir un título de Liga Mx, una Concachampions, una Copa Mx y una Supercopa Mx. Pineda salió del Rebaño tras el fracaso del Mundial de Clubes del 2018.

