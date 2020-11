Norma Palafox ofreció claves del éxito de Chivas Femenil

Norma Palafox, delantera de la versión Femenil de las Chivas de Guadalajara, ofreció las claves del éxito que ha tenido el plantel que actualmente dirige Édgar Mejía y que se centra en la disciplina al afirmar que "cuando nos enchufamos, sacamos las cosas adelante" y reconoció que es algo que "no cualquier equipo lo tiene". Las rojiblancas reciben este jueves a Tijuana, en el marco de la décimo cuarta jornada del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil.

La portentosa atacante del Club Deportivo Guadalajara, en su rama Femenil, tuvo una pequeña participación el lunes en la victoria 2-1 sobre Pachuca en el Estadio Akron, en la pasada fecha al ingresar como suplente a los 82 minutos. Norma Irene Luz Duarte Palafox, quien se encuentra a sólo un gol de convertirse en la máxima goleadora histórica del Rebaño Sagrado Femenil, dio las claves en una entrevista exclusiva a Cancha.

Norma Palafox aseguró, en la entrevista firmada por la periodista Citlalli Medina, que actual plantel de las Chivas Femenil tiene más armas para levantar el título por segunda ocasión en la Liga MX Femenil al rememorar que "el primer torneo lo que nos hizo ser campeonas fue el corazón, la garra, la entrega y siento que con este equipo tenemos eso y talento. Tenemos también ese chip de unir nuestra energía en cosas positivas y de dejarlo todo por esta institución y estos colores. No cualquier equipo lo tiene y es algo que valoro mucho". Añadió que "siempre marca la diferencia el sentimiento por estos colores, por defender la camiseta. Cuando nos enchufamos, sacamos las cosas adelante".

La delantera del Guadalajada Femenil, quien se encuentra a sólo un gol de convertirse en la goleadora histórica de la institución y este jueves recibe a Tijuana en el Estadio Akron, reveló las características que definen a las rojiblancas, ahora dirigidas por Édgar Mejía y describió que "somos un equipo muy aguerrido, que le echamos muchísimas ganas, estamos una para la otra, no quiere decir que somos mejores amigas, pero se ve esa unión y lo que nos define. Es algo difícil de lograr, porque he estado en diferentes etapas y eso es algo que nos caracteriza".

Duarte Palafox le confesó a la periodista Citlalli Medina el significado que tiene ser parte del Club Deportivo Guadalajara y reveló que "Chivas es amor, pasión, es el club que me impulsó, mi plataforma más grande. El que me dio la oportunidad de mi vida, de hacer lo que más me gusta, representar estos colores, la experiencia de que más de 40 millones de personas siguen en estos colores. A donde sea que vayas, siempre hay alguien. Es una institución grandísima, llena de valores, eso es lo que me ha encantado, que te inculquen que seas buena persona. Es el mejor equipo de México y para mí es todo Chivas. Siempre lo veía como 'wow', es Chivas. El equipo de mis amores".