"Olvídate del 14 hermanito": El "Pollo" Briseño descarta ceder su dorsal ante propuesta de Ángel Zaldívar en su vuelta a Chivas de Guadalajara

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, no esperó mucho después que se hiciera oficial la incorporación de Ángel Zaldívar en su regreso al redil, para salir al paso en la defensa de su dorsal 14 y que anteriormente pertenecía al delantero, por lo que descartó cualquier propuesta del zurdo en su intento de recuperar su número.

El atacante de perfil zurdo del Rebaño Sagrado, de 26 años de edad, fue uno de los primeros integrantes del plantel tapatío en reportarse este viernes a las pruebas físicas y médicas, con miras a la pretemporada del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, por lo que su incorporación horas más tarde fue oficializada en un desplegado y un comunicado de la organización rojiblanca.

Zaldívar fue de los primeros que llegó este viernes a Verde Valle (Foto: Chivas)

El "Pollo" Briseño reaccionó a la publicación del "Chelo" Zaldívar en la que confirmó su regreso con la frase en inglés: "I'm back" junto al desplegado de Chivas y por el que el defensor hizo la comparación al retorno del legendario jugador a los Chicago Bulls en la afamada serie "The Last Dance" que emite Netflix y señaló que "como Michael Jordan, papá. Entonces, ¿vas por el número 45? Porque ese usó cuando volvió. (Olvídate del 14 hermanito) a darle con todo, este torneo la rompemos papá. Y arriba las Chivas".

Como Michael Jordan papá. Entonces vas por el número 45? Por que ese uso cuando volvió. ( olvídate del 14 hermanito ��) a darle con todo, este torneo la rompemos papá!!! Y arriba las @Chivas https://t.co/YKATGy9j4i — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) June 5, 2020

Zaldívar continuó la interacción en la red social Twitter e intentó convencer al cental de permitirle rifársela por recuperar el dorsal al pedirle "dame el 14 y todos contentos, si quieres te juego 1vs1 en canchitas por el número".

Briseño no cayó en el juego de su nuevo compañero de equipo y descartó por completo ceder su dorsal al afirmar y hasta en un tono de reto que "es que yo no gano nada, papá, no hay manera de ceder el número. El tenis fut cuando quieras, ya sabes papá. Que aquí topas".

Es que yo no gano nada papá, no hay manera de ceder el número. El tenis fut cuando quieras ya sabes papá. Que aquí topas. ���� — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) June 5, 2020