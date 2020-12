Oribe Peralta confesó sus sensaciones en el Clásico Nacional y la plática con los jóvenes del plantel

Los importantes triunfos de Chivas de Guadalajara sobre las Águilas de América en las ediciones del Clásico Nacional correspondientes a los cuartos de final del Torneo Guard1anes de la Liga MX 2020, fueron para Oribe Peralta y el resto del plantel, una inyección de seguridad suficiente para animarse a pensar en la obtención del título.

Pero lejos de ser un exceso de confianza, los jugadores del Rebaño Sagrado se encargaron de resaltar, por un lado, que son conscientes de que aún falta el objetivo principal y, por el otro, del tamaño del esfuerzo invertido para llevarse los triunfos ante el América.

Y justamente uno de los principales integrantes del equipo de Víctor Vucetich que se encargó de subrayar estos conceptos, fue Oribe Peralta. Que en una entrevista con Oswaldo Sánchez de TUDN, reveló sus sensaciones en el campo de juego durante el Clásico. "Yo estaba ahogadísimo en el partido. Tenía mucho tiempo sin jugar y mas en el DF por la altura, pero volteaba al lado y veía al Cone (Brizuela) corriendo y decía 'no lo puedo dejar solo'. No podía ser yo el que dejara de hacer el esfuerzo".

Además, recordó sus pensamientos al momento del traspaso del América al Chivas: "Tenía miedo de como iba a reaccionar la gente. Pero las personas que han estado ahí a lo largo de mi carrera me dijeron: 'Nosotros vamos contigo a donde quieras, se valiente, arriésgate'. Y al final yo también dije: 'Si yo no tomo este riesgo, si no voy y me la paso diciéndoles a mis hijos que sean valientes, que se esfuercen y yo no lo tomo, les estoy dando un mensaje equivocado'".

Por último, confesó la charla que tuvo con algunos de los más jóvenes del plantel: "Hablé con Uriel (Antuna) y Alexis (Vega) después del incidente y les dije que 'no desperdicien su carrera por tonterías. Para todo hay tiempo, para todo hay momentos'. También hablé con Chofis (López) y le dije que no hay en México un jugador con su talento, pero que si se rodea mal, le va a volver a pasar lo que le pasó".

