Oribe Peralta descarta estar pensando en el retiro y desea ser campeón con las Chivas de Guadalajara

Oribe Peralta fue cuestionado en un principio sobre su cambio de equipo, en el que pasó del América a ser parte del equipo más grande de México, como son las Chivas de Guadalajara, por la cual ahora se debe a los colores rojiblancos. El delantero mexicano ha mostrado su compromiso con el club, por el cual ya desea tener la posibilidad de levantar la copa de campeones con la playera del Rebaño Sagrado.

Así fue como lo dio a conocer el delantero en el sitio web del club, en la cual destacó que quiere ser campeón con Chivas en el futbol mexicano, además de confirmar que aún no está pensando en el retiro.

Oribe Peralta entrenando en Verde Valle. (Foto: Jam Media)

“Yo no he dicho que me voy a retirar, la verdad es que ahorita estoy aquí y me encantaría ser Campeón con Chivas, esa es la meta por la que estamos trabajando y estamos enfocados en conseguir algo importante, nuestro objetivo es calificar y luego pensaremos en pelear por el título”.

Producto de esto, el atacante dialogó sobre las pocas oportunidades que se le han presentado para sumar minutos en el equipo titular, en donde espera no ser juzgado por nadie, ya que él se encuentra comprometido con el equipo.

“No he tenido las oportunidades o los minutos que quisiera, así es muy difícil aportar algo a tus compañeros, creo que partir de ahí deberíamos de juzgar y sin duda que realmente estoy comprometido, vine a demostrar lo que soy y cada día que se me requiera estoy a la orden para todo”.

Finalmente, el goleador mexicano contó la experiencia personal de cómo ha llevado esta cuarentena, por la cual también, le ha permitido la opción de estar más cerca de su familia.

“Esta situación del COVID-19 en lo personal me ha dejado el valorar lo más importante que es mi familia y mi salud, a la gente a la que amo, como profesional me he enseñado a valorar muchísimo más, a disfrutar lo que más me gusta luego de estar lejos de una pelota y una cancha, la verdad si renegué alguna vez de tener que entrenar, pero después de esta situación jamás volverá a pasar”.