¿Tiene razón? José Luis Real aseguró que Oribe Peralta "es la solución" ante la salida de JJ Macías

José Juan Macías abandonó el Deportivo Guadalajara para cumplir su gran sueño de jugar en Europa. Fichó por el Getafe de La Liga Española en condición de préstamo por 1 año y con opción a compra, por lo que Víctor Manuel Vucetich ya le está buscando reemplazante en ataque. José Luis Real, extécnico del Rebaño Sagrado, le sugirió una posible solución al oriundo de Tampico.

En diálogo con Mediotiempo, el Güero aseguró que Oribe Peralta debe ser el sucesor de JJ en la ofensiva rojiblanca. El delantero de 37 años percibe uno de los salarios más altos del primer equipo, pero aún así ha jugado poco y nada en el último semestre. Sin ir más lejos, sumó solamente 83 minutos de juego en el Guardianes 2021: disputó 3 partidos y en todos ingresó desde el banco.

"¿Para que tiene a Oribe Peralta? La principal responsabilidad de ese puesto es para Oribe Peralta. Yo lo considero un profesional, es alguien que siempre pone su esfuerzo, tendrá que tomar esa responsabilidad. Y si no puede tenerla solo, que lo acompañen de diferente forma Zaldívar, Godínez, Chevy (Martínez), hay jugadores de buena calidad", apuntó con contundencia José Luis Real.

José Luis Real quiere a Oribe Peralta como titular (Imago 7)

Más adelante señaló: "Se me hace inexplicable que un jugador de la trayectoria y la responsabilidad de lo que tiene que aportar Oribe Peralta esté en la banca, si es parte el plantel, si lo contrataron con una inversión importante debe de tomar la batuta de esa responsabilidad. Para mí Oribe Peralta es la solución".

"Para eso lo contrataron, tiene que responderle a la institución, al cuerpo técnico y sobre todo a él mismo, porque yo considero a Oribe tan profesional que no se va a quedar lo que le queda de contrato porque se lo paguen solamente. Lo considero cabal, que tendrá que ponerse de la mejor forma que le haya hecho falta hasta ahora y aceptar la responsabilidad de ser el líder del ataque de Chivas", admitió el extécnico de Chivas.

Por último mencionó: "Un jugador de edad lo único que no se puede permitir es no jugar, un jugador de edad que no juega lo estás echando para atrás de sus condiciones, no solamente en el ritmo, en su movilidad, porque no es lo mismo a los 25 que a los 35 años. Oribe es parte del plantel, tiene que jugar y con la edad que tiene si está en la banca se va a atrofiar y no va a poder aportar lo que puede aportar teniéndolo y exigiéndole y dándole minutos".