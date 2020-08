Otro refuerzo para el Tapatío: Michelle Benítez regresa a Chivas para jugar en la Liga de Expansión MX

En rueda de prensa, el estratega Víctor Vucetich anunció que Chicote Calderón y Ronaldo Cisneros jugarán el próximo martes para el Tapatío de la Liga de Expansión. ¿La razón? Para que no pierdan el ritmo y logren recuperar su mejor nivel... �� ¿Qué les parece esta decisión? ��

