Alejandro Mayorga reveló los dos objetivos que tiene la Selección Mexicana en el Preolímpico

La Selección Mexicana Sub-23 derrotó 1-0 a su par de Estados Unidos en la noche de ayer, en el juego correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos. Con este resultado, el equipo dirigido tácticamente por Jaime Lozano aseguró el primer puesto y disputará las Semifinales contra el segundo del otro grupo (puede salir de Honduras o Canadá).

Los 6 jugadores del Deportivo Guadalajara vieron acción en el Clásico y tuvieron un papel más que aceptable. Uno de los puntos altos fue Alejandro Mayorga, quien se hizo impasable en defensa y contribuyó en ataque con sus peligrosas proyecciones. Luego de la victoria, el lateral izquierdo analizó el presente del Tri en el Preolímpico de Concacaf y reveló los 2 grandes objetivos que tiene el grupo.

Alejandro Mayorga analizó el presente del Tri (Imago 7)

"Aún no hemos conseguido nada, viene el partido más importante de todos, el que hemos estado buscando, es el que nos da el boleto a los Juegos Olímpicos. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera, nos hemos preparado todos los días para el partido que sigue, tenemos que seguir por la misma línea, hemos conseguido buenos resultados, pero nos falta el más importante", explicó el ex-Pumas.

Más adelante apuntó: "En el futbol todo puede pasar, la siguiente etapa es la que nos da el boleto a Tokio, no sabemos contra quién nos toca, tenemos que enfocarnos en nosotros, en México, en nuestro entorno, no nos podemos equivocar, no hay margen de error".

"Fue un partido trabado, así lo esperábamos, teníamos que ser pacientes, el equipo trabajó para encontrar espacios, sabíamos de la dificultad que representaba, se nos encerraron, pero eso fue lo que anticipamos, seguimos las indicaciones que nos dieron en la semana", admitió Alejandro Mayorga.

Por último, admitió: "Los objetivos personales pasan a segundo término. Lo principal es lo que nos planteamos como grupo, tener el boleto a Tokio y quedar campeones". De conseguir un triunfo en Semifinales, la Selección Mexicana asegurará su lugar en los Juegos Olímpicos de este año.