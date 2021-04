Vucetich afirma que jugadores de Chivas no tendrán crecimiento con el bajo nivel del Preolímpico

El técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich le restó importancia al buen funcionamiento de los seis seleccionados que se proclamaron campeones con el Tricolor en el Preolímpico de la Concacaf, asegurando que no es lo mismo jugar en una categoría Sub-23 que en el Torneo Guard1anes 2021.

En conferencia de prensa, el estratega del Rebaño Sagrado dio las razones por las que no le ilusiona mucho el nivel que mostraron, sobretodo, Alexis Vega, Uriel Antuna y José Juan Macías, argumentando que el Preolímpico estuvo compuesto de selecciones con un bajo nivel de juego en comparación con la Liga MX.

“Les sirvió mucho tener, incluso, ese roce internacional, aunque vimos que el nivel no es el que quisiéramos, el máximo nivel para que nuestros jugadores tuvieran ese crecimiento, sin embargo los seis elementos han estado considerados han tenido mucha participación, son elementos muy importantes, no podemos ver a uno o dos jugadores, para nosotros todos han sido fundamentales y consideramos que en este cierre van a ser vitales para esta participación”, apuntó Vucetich.

Aclaró que por el momento no puede considerar que sus jugadores volvieron a Chivas con un fogueo importantes, tras obtener el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio: “Este es un Preolímpico, la categoría es Sub-23 muchos de los contendientes de México no tienen un nivel máximo que es lo que hubiéramos querido para tener un mejor crecimiento”.

“Yo creo que su participación es buena a secas, yo creo que el nivel que tiene México es fundamental para seguir manteniendo la hegemonía en la zona, mostrar el trabajo en las categorías menores. De los jugadores nuestros son futbolistas que tienen cierto recorrido, no son expertos, aunque muchos de ellos no cubren una cantidad de 50 o 60 partidos en Primera División, pero son de mucha calidad que solamente el tiempo va a poder a tener a esos jugadores en una categoría superior que es con la Selección mayor”, añadió el Rey Midas, quien no ha podido sacar lo mejor de estos elementos rojiblancos en el Guard1anes 2021 donde Chivas marcha en el puesto 16 con 12 unidades.

Vucetich profundizó en el tema, señalando que los futbolistas de Chivas están acostumbrados a enfrentarse con futbolistas de máxima capacidad en la Liga MX, por lo cual tampoco puede echar campanas al vuelo, pues incluso las funciones que desempeñaron con el técnico del Tri Sub-23, Jaime Lozano, fueron otras.

“Son categorías menores a lo que es una Primera División, y ellos están acostumbrados a tener un desempeño con jugadores de alto calibre, y obviamente las respuestas pueden ser diferentes, las posiciones de cada uno también fungen a hacer una función diferente en cada encuentro y esto hace que tengan una situación no tan estable, o a lo mejor que crezcan porque el nivel de competencia con ese nivel pueden mostrarse de otra forma, no se puede hacer un comparativo de lo que hacen en un Preolímpico a lo que hacen en un equipo, son dos cosas completamente distintas, pero sí se manifiesta la capacidad de los jugadores y ese es el papel que deben desempeñar en cualquier lugar donde participen”, indicó el estratega de las Chivas.