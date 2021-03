Víctor Vucetich respondió: si Chivas no clasifica a la Liguilla, ¿se va?

Hace más de dos semanas que el Deportivo Guadalajara se encuentra en inactividad futbolística. La última vez que disputó un partido en el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX fue ante el América, en la penosa goleada 0-3 sufrida como local. Víctor Manuel Vucetich brindó una conferencia de prensa en la previa del retorno al ruedo y no esquivó las preguntas polémicas.

Se sabe que el experimentado director técnico camina por la cuerda floja y su puesto está en duda. Distintas fuentes aseguran que si el equipo no mejora la imagen en la parte final de la temporada y ni siquiera da el presente en la Liguilla, la directiva no dudará en cesarlo. El Rey Midas fue consultado sobre esta situación, y respondió con mucha altura.

Vucetich no seguiría en Chivas si no califica a Liguilla (Imago 7)

"El puesto siempre está en riesgo en nuestra posición, he vivido durante 33 años en esta profesión y desde el primer día hasta hoy vivo lo mismo exactamente. Los resultados son la base de la continuidad, hay que saber entender las circunstancias, pero en nuestro país es muy difícil llevar adelante un proyecto. Es ahí donde deberíamos llegar, para tener un crecimiento y desarrollo mejor. Tigres UANL y la Selección de Alemania son ejemplos a seguir. Sé que eso es complicado", explicó con contundencia el DT, dando a entender que esta versión es cierta.

Más adelante señaló: "A través de los años de experiencie sé que en el futbol hay dos opciones: estás o no estás. No hay punto medio. En el futbol mexicano siempre se marca ganar o perder, es lo único que hay. Parece que estamos en el Coliseo de Roma: o vives o mueres. Si la gente levanta el dedo vives, y si lo bajas no, y a veces sin conocimiento. A veces no hay bases para sustentar esto, esto se vive en nuestro entorno aunque no sea correcto".

"Me da tristeza porque Chivas es donde menos quiero que se me den este tipo de resultados. Deseo tener buenos resultados aquí por tantas cosas positivas como el futbol mexicano, por los jugadores mexicanos, porque el club hace un esfuerzo enorme. No se han dado y soy consciente de esta situación, a pesar de que el cuerpo técnico ha trabajado realmente bien", mencionó Víctor Vucetich apenado.

Por último, lanzó un mensaje claro en referencia a su posible salida de la institución en las próximas semanas: "No me espanta en lo más mínimo esta situación. Sabemos que debemos sacar resultados por la importancia del club y para darle alegría a la afición. Queremos revertir esto. Lucharemos".