Oswaldo asegura que jugadores de Chivas brillan en el Tri Preolímpico porque no tienen presión

Para el ex guardameta de las Chivas de Guadalajara, Oswaldo Sánchez, los seis futbolistas que fueron convocados a la Selección Mexicana Sub-23 que disputó el Preolímpico donde ganaron su boleto para Tokio, brillan con mayor luz porque no es lo mismo jugar en el Tricolor que en el Rebaño Sagrado.

San Oswaldo no tuvo problemas en explicar las razones por las que elementos como Uriel Antuna y Alexis Vega, sobresalieron con la Sub-23 que obtuvo el pase a los Juegos Olímpicos, pues desde su punto de vista nunca tuvieron la misma exigencia con el equipo que dirige Jaime Lozano, ya que el certamen Preolímpico se celebró en Guadalajara.

“El esquema del Jimmy Lozano es más bondadoso hacia la recuperación tras pérdida del balón, y la presión alta. Y en segunda, no es lo mismo jugar en la Preolímpica que en las Chivas. En Chivas son los encargados del peso ofensivo junto con Macías. En la Preolímpica no había presión, aparte estaban en Guadalajara y los rivales a los que se enfrentaron. Son buenos jugadores, son jóvenes, son rápidos y lo cierto es que no rinden de la misma forma. Cuando ya requieres un rol de protagonismo la cosa cambia”, apuntó el portero campeón con las Chivas en el Apertura 2006 en TUDN.

En este sentido, Oswaldo Sánchez Ibarra manifestó que el nivel de los equipos de la Concacaf que participaron en el Preolímpico no representaron ningún problema para México, lo cual también contribuyó para que elementos como Antuna y Alexis Vega, mostraran un buen nivel que les reditúo goles y asistencias, pero en Chivas dentro del Torneo Guard1anes 2021 no suman ninguno.

“Los equipos de este Preolímpico, muy poquito. En la liga nuestra ya saben cómo jugarle a Chivas, el torneo que mejor anduvieron fue el pasado eliminado al América de manera brillante por los golazos de 'Chicote' Calderón y porque Angulo jugaba abierto, Antuna jugaba abierto. Ahora juegan con dos alerones y los rivales los tapan”, abundó Sánchez Ibarra.

