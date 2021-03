Ricardo Peláez vigila a tricolores de Chivas en el Preolímpico ante Estados Unidos

El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez se dio cita en el Estadio Jalisco para observar el duelo donde cinco de los seis elementos del Rebaño Sagrado saltaron como titulares en el duelo entre la Selección Mexicana y Estados Unidos por el Preolímpico de la Concacaf.

Alejandro Mayorga, Gilberto Sepúlveda, Uriel Antuna, José Juan Macías y Alexis Vega, fueron los elementos de las Chivas que mandó Jaime Lozano a la cancha desde el arranque, en busca de su tercera victoria del certamen que otorga dos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto.

Por ello, Peláez Linares se apareció en el Estadio Jalisco para observar el encuentro y el funcionamiento de sus pupilos, así lo dio a conocer el periodista Agustín Jiménez, pues en los anteriores dos compromisos las actuaciones de Uriel Antuna y Alexis Vega fueron fundamentales para los triunfos ante República Dominicana 4-1 y frente a Costa Rica 3-0, en este último duelo ambos futbolistas rojiblancos marcaron gol.

Este compromiso frente a las Barras y las Estrellas es el primer duelo donde JJ Macías sale como titular, ya que en el primero no vio actividad por una lesión, y contra los ticos entró de cambio en la segunda mitad. Mientras que Alex Mayorga, no fue requerido ante Costa Rica y ahora está en el 11 inicial. Jesús Angulo no está en la cancha, pero puede ser requierido en cualquier momento.

Cabe recordar que Ricardo Pealéz advirtió a los futbolistas de Chivas que debían mostrar mayor compromiso con Chivas en lo que resta del Torneo Guard1anes 2021, donde han tenido un pésimo rendimiento con dos triunfos, 12 puntos y colocados en el puesto 16 de la tabla general.