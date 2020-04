Ramón Ramírez aclara comparación con Rodolfo Pizarro como ídolos de las Chivas de Guadalajara

Ramón Ramírez, legendario mediocampista de las Chivas de Guadalajara, se refirió en una interesante entrevista con el programa de los Líderes del Rebaño acerca de las polémicas disertaciones que se han generado al compararlo con el actual jugador del Inter Miami: Rodolfo Pizarro, entre los ídolos de la institución tapatía y dejó ese tema muy bien aclarado.

El ex volante del Rebaño Sagrado, durante su intervención en el podcast de Líderes del Rebaño, aseveró que "siempre menciono que la palabra ídolo, a veces uno como futbolista lo que intenta ser es un ejemplo, para mi como futbolista lo que más me llamó la atención dentro y fuera de la cancha es tratar de ser un ejemplo, de ser una figura que pudiera contagiar sobre todo a los niños, a los jóvenes y por qué no a los adultos, a los mayores, con mi tipo de juego, pero también con mi comportamiento fuera de la cancha, eso es algo fundamental".

Ramírez pese a su paso luego por América es considerado un ídolo rojiblanco

Ramírez extendió su argumentación sobre el tema de los ídolos rojiblancos y reconoció que "si hablamos de historia, yo diría que como jugadores ejemplares, como jugadores base, han pasado muchísimos a lo largo de la historia sobre todo de ese club tan grande, con tantos logros y yo diría, que si nos vamos a esa parte de la historia y sin pecar de humildad, ni exceso de modestia, me parece que los que ponen el ejemplo por encima de todos son los campeonísimos".

El ex mediocampista del Club Deportivo Guadalajara reiteró que esa generación de inmortales "para mi, son los que pusieron la gloria a este escudo, a estos colores y de allí a quién escoja es un ídolo por encima de todos y los demás, pues hemos venido en generación tras generación poniendo nuestro granito de arena. Entonces, la gente que se inclinó por mi, qué bueno y la que se inclinó por Rodolfo (Pizarro) también, porque fue un jugador que dejó huella, un jugador que hizo 'click' con el aficionado, hoy tan importante".

