Mercado de Pases: Rodolfo Pizarro vuelve a las Chivas de Guadalajara

Una de las mejores noticias de un 2020 atípico llega casi en su final. Rodolfo Pizarro será nuevo jugador de las Chivas de Guadalajara. El jugador se reunió este domingo con los directivos, donde dejaron de lado diferencias que existían, y firmará su contrato este mismo lunes para ser el primer refuerzo del Rebaño Sagrado en este mercado de pases.

El volante llega procedente del Inter de Miami de la Major League Soccer. Pese a que aún no trascendió la cifra del traspaso, sí se pudo saber que firmaría hasta diciembre del 2022. Retorna, de esta manera, al club donde triunfó, donde tuvo el mejor nivel de toda su carrera, bajo la dirección técnica, en ese entonces, del eterno Matías Almeyda.

Las negociaciones fueron completamente secretas y sorprendieron a todos los aficionados del Rebaño Sagrado, que habían pedido su fichaje a través de las redes sociales con mucha efervescencia, con el recuerdo latente de un jugador que le dió muchísimo a la institución. En total, fueron 58 encuentros, con 15 goles y 11 asistencias. Sumó en Chivas tres títulos, una Liga MX, una Copa Mx, ambas en 2017, y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

Sin embargo, hace algunos días, el centrocampista había deslizado, en su cuenta personal de Instagram, una pista que cuál podía ser su futuro. En resúmen, posteó una imagen en negro con un solo elemento: un cuadro de ubicación que localizaba a él en Guadalajara. Verde Valle fue el lugar donde se dieron las pláticas que definieron la historia.

Pláticas que terminaron definiéndose e información que terminó por confirmarse gracias al propio Pizarro que, antes de cualquier anuncio oficial, realizó un posteo a través de las redes sociales donde le agradeció al Inter Miami. "Gracias por todo! Me despido de una gran institución, una que me abrió las puertas. Nunca me voy a olvidar de todos ustedes. 'Solo los duros caminan'", publicó.

Según pudo conocer Rebaño Pasión, Ricardo Peláez, en su reunión con el centrocampista ofensivo, le confesó que, su deseo, es que "él lídere a este grupo de chavales", potenciando a un plantel joven en un momento en el que, parecía, no iba a llegar ninguna cara nueva en este mercado de pases previo al Guard1anes Clausura 2021.

Pero finalmente no será así. O en realidad sí. Es que si esta noticia parece difícil de creer es porque en realidad es una broma por el Día de los Santos Inocentes. ¡Inocente palomita que te dejaste engañar!