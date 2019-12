"Se me hace raro salir goleador y que no me hayan nominado a la Selección": Alan Pulido

Si bien realizó el mejor torneo de su carrera como futbolista en Chivas, convirtiéndose en campeón de goleo con 12 tantos en el Apertura 2019, el delantero Alan Pulido quedó sentido por no tener una oportunidad en el presente año en la Selección Mexicana.

Así lo reconoció en diálogo con el programa Fútbol Picante de la cadena ESPN, donde señaló que "sí me interesa volver a la Selección; se me hace raro salir goleador y que no me hayan tomado en cuenta, pero estoy tranquilo y contento; seguiré trabajando y tratando de hacer las cosas bien con el Kansas".

En esa línea, el ex atacante rojiblanco advierte que "el técnico de la selección ya estuvo allá y sabe que es una Liga muy competitiva; espero seguir haciendo goles para volver a la Selección".

Al campeón de goleo @alanpulido, le extraña no ser llamado al Tri ��#PulidoEnPicante https://t.co/k7YXVyJkZ5 — Futbol Picante (@futpicante) December 14, 2019