Enfadado: Víctor Vucetich le dio la solución a la Selección Mexicana para no necesitar extranjeros

En las últimas horas, Rogelio Funes Mori finalizó los trámites para nacionalizarse mexicano y todo indica que será tenido en cuenta por Gerardo Martino para la Copa Oro 2021. Ante la ausencia de Raúl Jiménez, centrodelantero titular e indiscituble, el DT de la Selección Mexicana ha tenido muchísimas complicaciones para encontrarle un reemplazante. Es por eso que apostará por el argentino, algo que no es del agrado de Víctor Manuel Vucetich.

El estratega del Deportivo Guadalajara no está para nada contento con este llamado, y no es que tenga algo en contra del Melli que juega en Rayados. El Rey Midas está disconforme ya que el Tri no cuenta con ningún tipo de proyecto que apoye a los jugadores mexicanos. Es decir, los equipos de la Liga MX le dan prioridad a los extranjeros, por lo que nuestros elementos no tienen oportunidades para desarrollar sus capacidades.

Víctor Vucetich en su etapa como DT del Tri (JAM Media)

"Algo estamos haciendo en nuestro futbol que no estamos produciendo los jugadores que necesitamos. Requerimos en un momento trabajar, hacer un proyecto que nos permita el desarrollo y crecimiento de los nacionales en cualquier posición, centro delantero, defensas. Es muy necesario", explicó Víctor Manuel Vucetich.

Más adelante detalló: "Vean las estadísticas, puestos, cuántos jugadores hay necesariamente en esa posición. Observaremos que hay cuatro o cinco en la posición de ataque, nada más, no hay más. Y de los 18 equipos, 4 ó 5 ponemos a mexicanos, estamos hablando que los 14 ó 15 jugadores extranjeros ocupan los otros puestos. Es algo que debemos ver esto a nivel federación para tener producción, un ejemplo muy claro es lo que hizo Alemania, que hizo proyecto durante ocho años para tener una camada perfectamente bien definida para un mundial".

"México requiere de jugadores con esa condición, porque hoy en día con el esquema que hay buscar jugadores es un problema en la Selección. Se tiene que estar trabajando con jugadores naturalizados, qué se le va a hacer y este problema viene generado por las decisiones que se han llevado a cabo, porque no hay crecimiento en muchos equipos respecto a los centros delanteros o defensas centrales", sentenció El Rey Midas, dándole la solución a la FMF.