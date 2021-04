Qué canal transmite Tapatío vs Club Celaya por la Jornada 15 de la Liga de Expansión MX

El Club Deportivo Tapatío visitará al Club Celaya este jueves 15 de abril a partir de las 19:00hs en el estadio Miguel Alemán Valdés. El partido corresponde a la Jornada 15 del torneo Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX y será dirigido por Abraham de Jesús Quirarte, quien estará acompañado por los jueces de línea Manuel Martínez y Sebastián Fajardo.

El equipo dirigido tácticamente por Alberto Coyote atraviesa su peor racha en el campeonato: acumula 3 partidos sin ganar con 2 derrotas y 1 empate. Cayó 1-2 vs. Dorados, 0-2 vs Morelia e igualó 1-1 vs. Venados. De ser líder, ahora se encuentra en la cuarta posición a 9 puntos de Atlético Morelia.

El Celaya, por su parte, arriba al juego en un momento bastante irregular. En los últimos 6 encuentros, los Cajeteros ganaron 2, empataron 2 y perdieron 2. Así y todo cierran el podio en la tabla de posiciones: acumulan 27 puntos producto de 6 victorias, 6 igualdades y 2 caídas, por lo que solamente están por detrás de Cimarrones y el mencionado Morelia.

¿Cuándo es el juego entre el Tapatío y Celaya?

El partido del Club Deportivo Tapatío vs Celaya, por la decimoquinta jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión MX será este jueves 15 de abril en el estadio Miguel Alemán Valdés.

Horario del partido

México: 19:00hs

Argentina: 21:00hs

Chile: 20:00hs

Colombia: 19:00hs

Perú: 19:00

Estados Unidos: 17:00 PT / 20:00 ET

Transmisión: ¿cómo veo el juego en vivo?

México: ESPN

Estados Unidos: TUDN

Tabla de posiciones al momento

POS EQUIPO PJ PTS 1 MORELIA MORELIA 14 32 2 CIMARRONES DE SONORA CIMARRONES 15 27 3 CELAYA CELAYA 14 27 4 MINEROS DE ZACATECAS MINEROS 15 27 5 TAPATÍO TAPATÍO 14 23 6 TEPATITLÁN TEPA 14 23 7 ATLANTE ATLANTE 14 20 8 DORADOS DORADOS 15 20 9 TLAXCALA TLAXCALA 15 20 10 ALEBRIJES DE OAXACA ALEBRIJES 14 18 11 VENADOS VENADOS 14 18 12 CANCÚN CANCÚN 14 18 13 PUMAS TABASCO PUMAS TABASCO 14 18 14 TAMPICO MADERO TAMPICO 15 16 15 CORRECAMINOS UAT CORRECAMINOS 15 14 16 UNIVERSIDAD GUADALAJARA LEONES 14 11