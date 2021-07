Amaury Vergara aseguró que Chivas no está a la venta y la afición lo reventó en redes

Este sábado parecía ser un día casi "indiferente" en el mundo del Deportivo Guadalajara, pero un tuit explotó en las primeras horas y dio que hablar en los medios de comunicación. El prestigioso periodista José Ramón Fernández apuntó en su cuenta de Twitter que existe el fuerte rumor de que Chivas está a la venta por parte de Amaury Vergara e incluso que ya habría 2 posibles compradores.

"Rumores apuntan que Amaury Vergara está pensando seriamente vender a las Chivas del Guadalajara. Los interesados... por un lado Carlos Slim y por el otro el “Canelo” Alvarez. Hasta ahora, sólo son rumores...", señaló Joserra, generando muchísimas interacciones en redes sociales. Tal es así que el propio dueño y presidente del Rebaño Sagrado se vio obligado a hacer su aparición en la plataforma y desmentir su información.

Amaury Vergara publicó: "Estimado Joserra, soy fan del Canelo ¿Me lo presentas? Sería un gusto. Aprovecho para aclarar por enésima vez que Chivas no está a la venta". Para mostrar que está cansado de este tipo de rumores citó un tuit suyo de octubre de 2019, en el cual se puede ver un cartel con la leyenda: "El equipo no está en venta. No se deje engañar".

Estimado Joserra, soy fan del Canelo ¿Me lo presentas? Sería un gusto. Aprovecho para aclarar por enésima vez que @Chivas no está a la venta. https://t.co/7cdqUkmtFf — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) July 17, 2021

Amaury quiere continuar el legado de Jorge

Como ha revelado en distintas ocasiones, Amaury Vergara tiene muy claro en su cabeza continuar con el legado de su padre y seguir dándole títulos de Liga MX al Deportivo Guadalajara. Quiere formar un equipo que pelee constantemente por el trofeo y tener una época dorada como la que disfrutó el club allá por fines del 50 y la década del 60.

La afición lo reventó en redes sociales

Muchos aficionados mostraron su descontento con Amaury Vergara tras publicar en su cuenta de Twitter que Chivas no está a la venta. Claro, están disconformes con su mandato y se lo hicieron saber en la caja de comentarios. Algunos, enfadados, le pidieron que venda el club o que, en su defecto, invierta dinero en refuerzos de jerarquía para que el Guadalajara esté donde se merece.

Para esto si twittea en chinga pero cuando le exigen resultados se esconde — ���� �������� ������ ���� (@Gabo_alejandro9) July 17, 2021

Decir que no está en venta no es una buena noticia cuando no se tiene la solvencia para mantener al equipo como lo que es, un equipo grande — Fer Sanchez (@fer_armani2111) July 17, 2021

Mínimo entonces invierte en el equipo, artos de darle todo al club y que ustedes no den nada. Ni un pvto refuerzo siquiera. Una vergüenza — Emmanuel �� (@Emmanueladame13) July 17, 2021

Si no está en Venta ENTONCES METELE DINERO, nosotros cumplimos, llenamos estadios, compramos playeras, pagamos suscripciones, Chivabonos y tú no puedes darnos Refuerzos. — Beto ����♂️ (@soybbbbeto) July 17, 2021

Bueno ok, no lo vendas.



Pero sí inviértele en refuerzos y en seguir ganando títulos, es todo . Gracias — D I A B L A (@ladiablarom) July 17, 2021