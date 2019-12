Uriel Antuna revela su idolatría por Ramón Morales en Chivas

Muchos conocen de la gran capacidad técnica de Uriel Antuna, pero pocos saben se su pasado como fanático y en quién se refleja para ser el jugador que es y que quiere ser en un futuro cercano en Chivas de Guadalajara.

Esas dudas fueron resueltas en una entrevista que hizo el volante ofensivo para La Afición, en la que admitió sentir idolatría hacia Ramón Morales, ídolo de la fanaticada rojiblanca, a quien quiere alcanzar en su nueva etapa como jugador del Rebaño.

"Siempre me acuerdo de Ramón Morales porque me toco verlo el la televisión, me tocó verlo jugar. Siempre lo recuerdo de niño", afirmó el extremo, quien enfatizó en el grandísimo jugador que fue.

Además, admitió que sería un honor para él poder saludar y conocer a su ídolo de Chivas, a quien alaba por los punzantes centros que tiraba desde la banda.

"Sería un honor saludarlo, charlar un poquito con él. Fue un excelente jugador", remarcó el flamante fichaje de Chivas.

Sentenció recordando que de niño le fascinaba ver al Morales cobrando tiros libres, recuerdo que guarda con mucho cariño y con ganas de igualar ese nivel ahora en el Torneo Clausura 2020.

Mira Capi @RamonMorales11 el buen @AntunaUriel dice que te admiraba como jugador y que quiere conocerte... La nota en @laaficion #Chivas pic.twitter.com/vsiaB7YbXZ — Jesús Hernández (@jhernandez83) December 19, 2019