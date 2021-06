El plan de Chivas para vacunar al plantel contra el Covid-19

Ya en el regreso de las vacaciones, el primer equipo del Deportivo Guadalajara se encuentra realizando sus primeros días de entrenamientos en las instalaciones de Verde Valle. Con la intención de llegar de la mejor manera al inicio del torneo Apertura 2021 de la Liga MX, Víctor Manuel Vucetich planificó una larga pretemporada que constará de 3 etapas a partir del jueves 10 de junio.

La primera se llevará a cabo en Barra de Navidad, Jalisco, hasta el viernes 18 de junio. La segunda fase tendrá lugar desde el 21 de junio al 2 de julio en Verde Valle, en donde disputará 3 amistosos: vs Leones Negros el 23, vs Necaxa el 26 y vs Tapatío el 30. Por último, el tercer período: será el más importante y se desarrollará en Estados Unidos. Allí jugará otros 3 amistosos, de más calibre, y también aprovechará para proteger al plantel del Covid-19.

Chivas está entrenándose en Verde Valle (Foto: Chivas)

Además de medirse ante Tigres UANL, Rayados y Pachuca, el primer equipo del Rebaño Sagrado se aplicará la vacuna contra el Coronavirus con la intención de que todos creen una respuesta de generación de anticuerpos y así no sufran la enfermedad en caso de contraerla. De esta manera, el club se asegurará de que todo su staff no tendrá problemas graves con este virus que le ha traído complicaciones a muchísimas personas en todo el mundo.

Cabe resaltar que los futbolistas que se encuentran con la Selección Preolímpica (Alexis Vega, José Juan Macías, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Alejandro Mayorga y Gilberto Sepúlveda) ya habrían sido vacunados al estar realizando una gira en Europa y ante la próxima participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Otras dos personas que ya han sido inoculadas son Víctor Manuel Vucetich y Jesús Molina, quienes aprovecharon sus días libres para protegerse del Covid-19.

No hay que olvidar que el Deportivo Guadalajara fue uno de los equipos que más sufrió este virus. Durante el último año, y más que nada en el Guardianes 2020, la mayoría de jugadores del primer equipo fueron baja en algún momento por contagiarse el virus. Afortunadamente, ninguno sufrió consecuencias y pudieron volver a jugar al futbol sin ningún tipo de inconvenientes.