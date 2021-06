Con participación de Chivas, la Selección Mexicana Sub-23 igualó con Arabia Saudita en amistoso

La Selección Mexicana Sub-23 continúa con su preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, la competencia internacional más importante y de más prestigio para los chavos. Hoy disputó su segundo amistoso en su última gira europea: se midió ante Arabia Saudita, equipo que también está clasificado para dicho torneo.

El equipo dirigido tácticamente por Jaime Lozano no jugó un buen partido e igualó 1-1 frente a los asiáticos: Alejandro Zendejas abrió el marcador a los 69 minutos; pero el triunfo se escapó por un gol de penal en los instantes finales del encuentro. Cabe resaltar que el DT le dio la titularidad a muchos futbolistas que no habían tenido muchos minutos o directamente no habían jugado contra Rumania el pasado sábado.

Alejandro Mayorga jugó de titular (Imago 7)

El once titular contó con 2 elementos del Deportivo Guadalajara: Alejandro Mayorga y Jesús Angulo. Ambos formaron una asociación muy interesante por la izquierda y dieron un buen nivel. Ya en la segunda etapa ingresaron Fernando Beltrán (en el entretiempo) y Alexis Vega (minuto 75), quienes fueron de la partida contra los europeos en el primer amistoso.

Alexis Vega disputó un puñado de minutos (Imago 7)

Los únicos jugadores de Chivas que hoy no tuvieron minutos fueron José Juan Macías y Gilberto Sepúlveda, quienes completaron 90 minutos el sábado. Se espera que todos los elementos rojiblancos puedan tener una nueva oportunidad el próximo sábado 12 de junio, cuando el Tri cierre la gira europea midiéndose ante Australia en el Estadio Municipal de Marbella.

Cabe resaltar que estos partidos, a pesar de que son amistosos, son fundamentales para los jugadores ya que Jaime Lozano debe decidir a quiénes convocará para los Juegos Olímpicos de Tokio y quiénes verán el torneo desde sus casas. Es por eso que tienen que mostrar un buen nivel y aportar aspectos positivos para el equipo. Si lo consiguen, Chivas será la base de la Selección Nacional nuevamente.