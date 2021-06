De los que vuelven tras préstamos: ¿Quiénes serán tenidos en cuenta por Víctor Manuel Vucetich?

Como te contamos ayer en Rebaño Pasión, son varios los futbolistas que regresan al Deportivo Guadalajara tras estar cedidos a préstamo en otras instituciones. Algunos de ellos tendrán su oportunidad en el primer equipo, otros tendrán que jugar para el Deportivo Tapatío y probablemente haya quienes tengan que buscarse otro club de nueva cuenta. En el primer día de pruebas médicas ya tenemos información al respecto.

El plantel del Rebaño Sagrado ha confrontado esta mañana el primer día de exámenes (habrá un total de 3). Lo hizo con 7 ausencias por convocatorias a Selección Mexicana (Alejandro Mayorga, Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Alexis Vega, José Juan Macías y Uriel Antuna), pero aquí pondremos el ojo en los jugadores que dieron el presente. Dos de ellos vuelven de un préstamo y serán tenidos en cuenta por Víctor Manuel Vucetich.

Vucetich tendrá en cuenta a Godínez y Pérez (Imago 7)

Teniendo en cuenta que la plantilla cuenta con muchas bajas, varios elementos del Tapatío se han presentado a estas pruebas para acompañar a la base del primer equipo. Además, hay 2 grandes sorpresas: Pavel Pardo y Jesús Godínez, quienes vienen de jugar en Tepatitlán y León, respectivamente. Ambos podrían tener una nueva oportunidad en el Rebaño Sagrado de la mano del Rey Midas.

El que no ha corrido con esta suerte ha sido Luis Márquez, quien tendrá que reportar directamente con el Tapatío y todo indica que volverá a jugar en la Liga de Expansión MX (recientemente lo hizo con Tepatitlán). A pesar de que en las últimas horas el mediapunta se mostró muy ilusionado de volver a Verde Valle, tendrá que ponerse en forma con el equipo "filial" del Guadalajara y ganarse una chance a través de buenas actuaciones.

"Dicen que uno regresa a donde fue feliz", fue la frase que escribió en una historia de Instagram. Además, en una entrevista reciente con ESPN destacó: "La verdad es un sueño para mí. Es un sueño que nunca he dejado de tratar de alcanzar y muy contento. Me toca regresar, me toca presentarme, pero no sé si me quede ya sería cosa de los directivos". ¿Podrá cumplir su gran objetivo de jugar en Chivas?