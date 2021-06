El atacante que presume su regreso a Chivas, ¿será el primer refuerzo?

Luis Márquez apareció en las instalaciones de las Chivas de Guadalajara en Verde Valle al reportar con la institución, tras ganar el campeonato del Torneo Guard1anes 2021 en la Liga de Expansión con el Tepatitlán FC, aunque se desconoce si se quedará en el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich.

A través de su cuenta de Instagram, la “Bomba” Márquez presumió una imagen del lugar donde entrena el Rebaño Sagrado, siguiendo los pasos que le dio la directiva del equipo tapatío para conocer cuál será su futuro, pues estuvo a préstamo con el conjunto alteño, donde logró proclamarse campeón.

"Dicen que uno regresa a donde fue feliz”, fue la frase que escribió junto a una historia de Instagram desatando los comentarios de varios de sus seguidores para solicitarle que se quede en Chivas, pues tuvo una actuación destacada con Tepatitlán, incluso se convirtió en el capitán de la escuadra comandada por el estratega Francisco Ramírez.

Desde que Matías Almeyda estaba en Chivas, Luis Márquez fue enviado a Zacatepec para que tomará mayor experiencia, sin embargo sostuvo una turbulenta relación con José Luis Higuera, entonces integrante de la dirigencia rojiblanca y además socio de los Cañeros, por lo que su regreso al Rebaño Sagrado nunca se dio, aunque en una entrevista reciente con ESPN, el atacante manifestó que seguirá persiguiendo su sueño de jugar con la camiseta rojiblanca en el Máximo Circuito.

"La verdad es un sueño para mí. Es un sueño que nunca he dejado de tratar de alcanzar y muy contento. Me toca regresar, me toca presentarme, pero no sé si me quede ya sería cosa de los directivos”, comentó el jugador de 26 años, quien también ha tenido un paso por Tepatitlán y Mineros de Zacatecas.