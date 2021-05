Esto es lo que necesita Chivas para repartir a Rodolfo Pizarro en el Torneo Apertura 2021

Rodolfo Pizarro no la está pasando bien en la MLS donde ha tenido un mal inicio de campaña, cada vez se aleja del funcionamiento que se espera en el Inter de Miami y esto le ha costado no ser llamado a la Selección Mexicana de Gerardo Martino, por ello parece que su única salvación está en las Chivas de Guadalajara para retomar su mejor nivel.

Es una hecho que desde que Pizarro salió del Rebaño Sagrado no ha vuelto a poner en práctica su mejor futbol, por tal motivo la idea de que vuelva a Guadalajara no resulta tan descabellada, pues a pesar de que la situación económica de Amaury Vergara no es la ideal, sí habría la posibilidad de negociar para que uno de los últimos consentidos de la afición, regrese por la puerta grande.

Con la llegada de Phil Neville al banquillo del Inter de Miami, las oportunidades para Pizarro fueron de más a menos, pues en los primeros tres duelos fue titular indiscutible, pero en los dos más recientes compromisos jugó un minuto y en el último ante Chicago Fire ni siquiera fue convocado, en lo que es una clara muestra del mal momento que vive el atacante mexicano.

Esto también se ha trasladado a su nula convocatoria a la lista de la Selección Mexicana que jugará la Nations League, pues Gerardo Martino no lo tomó en cuenta, aunque otras versiones indican que podría ser uno de los refuerzos del estratega Jaime Lozano para los Juegos Olímpicos de Tokio.

¿Qué haría Chivas para repatriar a Pizarro?

Por ahora la situación financiera de las Chivas no es la mejor, sin embargo, el director deportivo Ricardo Peláez podría negociar pagar una parte de su sueldo y con ello dejar un espacio para que llegue otro elemento al Inter de Miami que sea del agrado del estratega Neville, quien tal parece que le ha perdido la confianza al futbolista mexicano. Con esta estrategia el Rebaño Sagrado podría revivir el mejor nivel del surgido de Pachuca y a su vez reforzase con un fichaje de lujo para el Apertura 2021, porque la realidad es que ambos se necesitan.