La verdad sobre la llegada de Jesús Corona a Chivas

Ante las versiones que surgieron este jueves de que José de Jesús Corona es una de las opciones para cubrir el arco de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Apertura 2021, todo fue desmentido afirmando que será al terminar la Final del Torneo Guard1anes 2021 cuando se defina su futuro junto con la directiva de Cruz Azul.

El Rebaño Sagrado fue tema de conversación en redes sociales al filtrarse el supuesto interés por el veterano arquero de 40 años, quien está una vez más buscando su primer título de liga con La Máquina, por lo cual el periodista Carlos Córdova indicó que la intención del experimentando guardameta es renovar un año más con los cementeros.

Fue Alexis Ramírez quien ventiló soltó en primera instancia esta información argumentando que Ricardo Peláez ya había charlado con Corona para hacerle el ofrecimiento, a lo que contestó que si le gustaría jugar con los rojiblancos: "En la final de este Clausura 2021 entre Cruz Azul y Santos, está un jugador con quién ya habló Ricardo Peláez para que venga a reforzar a Chivas. La respuesta fue sí del elemento. El arquero de Cruz Azul tiene propuesta de Chivas para llegar como refuerzo, al cancerbero le agrada la idea y una vez terminada su participación en la final, aterrizarían detalles".

Pero más tarde se dio a conocer que esto no es verdad, debido a que Chuy Corona está pensando en quedarse con los celestes pase lo que pase en la Gran Final, por ello el deseo del cancerbero es seguir como celeste antes de pensar en el retiro, pues a sus 40 años todavía se siente fuerte y con la capacidad para seguir haciendo la diferencia bajo los tres postes del conjunto capitalino que quiere romper la sequía de 23 años sin un campeonato.

“Hoy Chuy Corona no está en el radar de @chivas. Al término del torneo se espera ampliar contrato por un año con #CruzAzul, pero no antes”, fue lo que publicó Córdova, mientras que TVC Deportes también le dio seguimiento a esta misma línea de la información: " Chivas no va por Corona. El portero de Cruz azul, Jesús Corona, está, por ahora, en el radar de Chivas".