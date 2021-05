Presentan “cachitos” de la Lotería Nacional para sorteo especial por los 115 años de las Chivas

En el marco de los festejos por los 115 años que cumplieron las Chivas de Guadalajara el pasado 8 de mayo, la directiva presidida por Amaury Vergara encabezó el anuncio del sorteo especial que la Lotería Nacional realizará el próximo 13 de junio, el cual contará con cuatro “cachitos” conmemorativos para repartir 24 millones de pesos con un premio mayor de 7 millones.

En un evento donde el presiente del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara, dio detalles acerca de este acto simbólico para los aficionados del equipo más querido de México, con el cual se busca continuar la celebración de un nuevo aniversario, que para mala fortuna de los chivahermanos no lograron disfrutar con buenos resultados en la cancha, al quedar eliminados en el Repechaje del Torneo Guard1anes 2021 ante Pachuca.

“Estamos muy contentos en el Club Deportivo Guadalajara por anunciar algo tan simbólico para la sociedad mexicana como lo es la Lotería Nacional y que en el marco de nuestros 115 años podamos compartirles esto que hemos preparado para nuestra afición y para todo aquel que se sienta con suerte y que quiera comprar su 'cachito' de la lotería, pero uno que tendrá toda la esencia de triunfos y campeonatos de las Chivas”, explicó Amaury Vergara.

Los cuatro billetes conmemorativos incluirán a personajes fundamentales en la historia de las Chivas, uno contará con la imagen de Jorge Vergara, otro con el diseño del Estadio Akron, un tercero tendrá a los seguidores rojiblancos y el cuarto será para recordar a futbolistas del pasado y presente de la institución tapatía.

En este sentido, los ex futbolistas de Chivas Ramón Ramón Ramírez y Ignacio Calderón, así como la capitana del Rebaño Femenil Tania Morales, estuvieron presentes en la conferencia: “Es un placer estar aquí presente porque desde el primer día en que pisé la cancha con la camiseta de esta gran institución me sentí honrado, la verdad es que desde ese momento me quedé enamorado de Chivas y con esto simplemente es dejar plasmado cuál es el equipo mas popular en nuestro país”, explicó Ramírez Ceseña.

“Es un honor ser parte de algo tan significativo, como dice Amaury son 2 de las instituciones más mexicanas y me siento bendecida de poder ser partícipe de esto. Como mexicana y jugadora de Chivas para mí ha sido un regalo de vida pertenecer a este club, es algo indescriptible poder representar a un equipo tan grande y querido”, indicó Tania Morales.

Ignacio “Cuate” Calderón, un orgullo de Chivas

“Me siento orgulloso de haber nacido desde las juveniles de Chivas porque hasta ahora soy el único portero surgido de la #CanteraRojiblanca que ha defendido los colores de la Selección Nacional. Nunca imaginé que un día jugaría con los ‘Campeonísimos’, con los que tuve la fortuna de conseguir 3 títulos, es un honor, el Club Guadalajara es lo más bonito que me ha pasado en mi vida deportiva. Me da gusto que la Lotería Nacional le esté haciendo un homenaje a Jorge Vergara por todo lo que hizo por estos colores”, apuntó el ex arquero mexicano.