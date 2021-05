El duro mensaje de Caro Jaramillo: Chivas Femenil no está para tapar lo que no hicieron los hombres

La volante de las Chivas de Guadalajara Femenil, Carolina Jaramillo habló previo a la Final del Torneo Guard1anes 2021 ante las Tigres de la UANL que se realizará el próximo lunes en el juego de Ida en la cancha del Estadio Akron, pero también aprovechó para aclarar que el equipo dirigido por Edgar Mejía no está para “tapar lo que no hayan hecho los hombres”.

El Rebaño Sagrado varonil llegó al Repechaje ante Pachuca y cayó de manera humillante 4-2, sin embargo, a lo largo del Guard1anes 2021 el conjunto femenil se hizo sentir en cada cancha que pisó logrando cerrar la fase regular con el subliderato y convertirse en una de las serias aspirantes al título gracias al funcionamiento que han mostrado en la Liguilla.

En el primer Día de Medios previo al capítulo con el que arrancará la lucha por el título frente a las felinas, Caro Jaramillo fue clara en sus puntos de vista sobre la importancia que tiene Chivas en el futbol mexicano, no obstante, mostró cierta renuencia a manifestar la superioridad que mostraron en el torneo, por encima de lo que hizo la escuadra dirigida por Víctor Manuel Vucetich.

"El trabajo que venimos haciendo no es para tapar lo de los hombres. Nos enfocamos en nosotras mismas, claro que nos importa Chivas porque es un club que debe estar en los lugares de arriba, pero enfocadas en lo nuestro. No estamos comprometidas en tapar lo que ellos no pudieron hacer", explicó Jaramillo dejando de lado las comparaciones.

Cuándo y a qué hora juegan la Final Chivas vs. Tigres

El primer capítulo de la Gran Final por el Torneo Guard1anes 2021 entre las Chivas y las Tigres de la UANL se disputará el próximo lunes 24 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio Akron que podrá albergar el 25% del aforo y se trasmitirá por Fox Sports para todo México y algunos lugares de Estados Unidos, así como en Chivas Tv.

El rendimiento mostrado con su respectivo equipo destacó, su desempeño lo avaló y con ello, nuestras expertas simplemente las acomodaron donde deben...



Aquí está el #11Ideal de #Semifinales #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMXFemenil#VamosPorEllas ⚽�� pic.twitter.com/BYGlu4i5oD — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 19, 2021