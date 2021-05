Sí es fracaso, pero Vucetich se queda en Chivas porque es de los mejores técnicos de la historia: Peláez

El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez explicó las razones por las que Víctor Manuel Vucetich seguirá como técnico para el próximo año, argumentando que es uno de los mejores entrenador mexicanos de la historia y cuenta con el conocimiento suficiente del plantel para sacarle el provecho en el Torneo Apertura 2021.

El dirigente del Rebaño Sagrado ofreció un mensaje a la afición rojiblanca para dar sus puntos de vista sobre la contunidad del Rey Midas, donde reconoció que sí fue un fracaso quedar fuera de los Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2021, pero considera que el Repechaje está dentro de la calificación.

"Ratificar a Víctor Manuel Vucetich como director técnico del Guadalajara para el próximo torneo. Renueva un año. Estoy convencido de que tenemos a uno de los mejores técnicos en la historia de México, así de simple. Sí lo es (un fracaso), estamos dolidos, la reclasificación dentro del reglamento está dentro de la clasificación, y yo sé que a los aficionados no les interesa esa parte, y sí es un fracaso, pero nadie nos dijo que el camino fuera a ser sencillo, lo sabíamos”, comentó el directivo rojiblanco.

Añadió que no desea cortar un proceso porque no desea empezar de cero con otro estratega, ya que han dado pasos rumbo a los objetivos que tiene planteados en el futuro inmediato, además afirmó que Vucetich no es el único responsable del fracaso en el Guard1anes 2021.

“Sabemos que nos falta mucho, pero el problema del torneo que acaba de terminar no solo es Víctor, no lo voy a responsabilizar, respetando su proceso. Locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Quiero hacer una apuesta diferente con la continuidad de Víctor. Es irreal pensar que el único responsable del mal torneo es Víctor, esa conclusión ya la sacamos con los anteriores técnicos, los últimos que pasaron", aseguró el dirigente del cuadro tapatío.

“La efectividad de Víctor está por encima del 50 por ciento, es la más alta de los últimos técnicos. Tiene un 52 por ciento de efectividad. Ese es el análisis. Para qué cortar un proceso, no iniciaremos de cero. Mucho o poco, ya llevamos un recorrido en conocimiento del plantel, entendimiento, filosofía, procesos internos”, abundó Peláez .

Sobre la posibilidad de que llegara el "Tuca" Ferretti

"Es un técnico ganador (Vucetoch), y esa fue la principal razón por la que lo elegí; vamos por buen camino. No (es por cuestión de presupuesto), es un tema estrictamente deportivo. No hice ningún sondeo (con otros técnicos). No lo sé (si Tuca salía caro), nunca hablé con él de ese tema.El día que jugamos ante Tigres nos encontramos saliendo los vestidores, me acerqué porque es una persona que admiro, respeto y recientemente lo operaron, así que solo era acercarme, abrazarlo y preguntarle cómo estaba", comentó el directivo del Rebaño Sagrado.