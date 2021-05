Las 3 etapas de la pretemporada de Chivas de cara al Torneo Apertura 2021 de Liga MX

Lejos de sentarse a esperar que el tiempo pase, los mandamases del Deportivo Guadalajara trabajan de cara al torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Mientras la directiva se mueve en busca de refuerzos y le abre las puertas de salida a algunos jugadores, el cuerpo técnico ya ha diagramado lo que será el calendario del primer equipo tras estos días de vacaciones.

Víctor Manuel Vucetich, quien ha sido ratificado en el puesto, contará con una pretemporada amplia con la intención de arribar al próximo semestre de la mejor manera. En un comunicado oficial, Chivas informó acerca de la misma y reveló que constará de 3 etapas, las cuales se realizarán en distintos lugares y servirán para preparar a los futbolistas.

Detalles de la pretemporada de Chivas (Imago 7)

Como debe ser, antes de que el plantel inicie una nueva temporada, los jugadores se sometarán a distintos estudios para comprobar que no tienen inconvenientes de salud y así evitar sorpresas. Los mismos deberán presentarse a exámenes médicos el 2 y 3 de junio; mientras que el 4 del mismo mes se realizarán evaluaciones físicas.

Una vez que estén todos los resultados y los mismos arrojen señales positivas, el primer equipo dirigido por El Rey Midas se entrenará en Verde Valle del 7 al 9 de junio. El día siguiente comenzará la primera etapa de la Pretemporada, y a continuación te contamos todos los detalles compartidos por el Club.

Primera etapa de Pretemporada

Sede: Barra de Navidad, Jalisco.

Lapso: 10 al 18 de junio

Partidos amistosos: 1 (por confirmar)

Segunda etapa de Pretemporada

Sede: Instalaciones de Verde Valle

Lapso: 21 de junio al 2 de julio

Partidos amistosos: 3 - vs Leones Negros el 23, vs Necaxa el 26 y vs Tapatío el 30.

Tercera etapa de Pretemporada

Sede: Estados Unidos

Lapso: Por confirmar

Partidos amistosos: Por confirmar

Chivas comunicó la lista de transferibles

En el mismo comunicado oficial, Chivas aprovechó para dar a conocer a los 13 futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Vucetich y deben buscarse equipo. Ellos son: José Madueña, Carlos Cisneros, Ronaldo Cisneros, Jesús Godínez, Miguel Basulto, Antonio Torres, Carlos Villanueva, Andrés Ramírez, David González, Michael Pérez, Oscar Macías, Edson Torres y Diego Hernández.