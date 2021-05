José Luis Higuera niega acusaciones de Luis Márquez al responsabilizarlo por salir de Chivas

Luis Márquez, reciente campeón y capitán del Tepatitlán FC y quien todavía pertenece a las Chivas de Guadalajara, denunció a José Luis Higuera como el culpable de su salida del club rojiblanco por acusarlo de soberbio, pero el ex directivo y ahora presiente del Atlético Morelia, negó las declaraciones del “Gordo”.

En entrevista para el programa Súper Gol, Márquez explicó que cuando jugaba en Zacatepec tenía una buena relación con Higuera, en algún momento socio del conjunto morelense, pero la situación empezó a cambiar cuando le preguntó cómo se sentía para volver al Rebaño Sagrado.

"En Zacatepec teníamos una muy buena relación. Me dijo que iba a regresar a Chivas y me mandó con una nutrióloga. Pasamos a Liguilla y ahí empezó todo, perdimos 3-1, yo siento que di un buen partido. En el viaje de regreso me llamó Higuera, me preguntó si me iba a alcanzar para estar en Chivas y yo le digo que estoy listo y sólo dijo: 'A ver si no te llevas una sorpresa por soberbio”

"Para el partido de vuelta me dice que me iba a bajar una aplicación para la nutrióloga. Ya en el estadio me pidieron la contraseña, se las di, se jugó el partido y de regreso del estadio al hotel me doy cuenta que nunca me bajaron alguna aplicación y más bien se metieron a borrar los mensajes, pero yo tenía la captura de los mensajes", comentó Luis Marquez.

Higuera niega acusaciones de Márquez

El diario El Universal informó que José Luis Higuera no quiso responder a detalle sobre las declaraciones del atacante Luis Márquez, quien todavía tiene seis meses de contrato con Chivas, solamente se limitó a indicar que el futbolista es un mentiroso: “Nada que comentar. Las mentiras hay que dejarlas pasar”.