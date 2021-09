No coincide con las polémicas declaraciones de Vucetich: Jaime Lozano lo contradice tras dirigir a puros mexicanos

A pesar de que el entrenador de Chivas, Víctor Manuel Vucetich, aclaró que sacaron de contextos su palabras, al asegurar que se encontraba en desventaja por dirigir a puros mexicanos, aquella declaración sigue haciendo eco en el futbol nacional, pues esta vez quien mostró su desacuerdo fue Jaime Lozano, el más reciente entrenador en conseguir una hazaña en la cancha solo con futbolistas nacidos en México.

Y es que el director técnico que conquistó la medalla de bronce con la Selección mexicana, en los Juegos Olímpicos de Tokio, hace apenas un mes, destacó el talento con el que cuentan los futbolistas nacionales, a quienes él dirigió en el pasado proceso olímpico y entre quienes estuvieron los jugadores de Chivas Alexis Vega y Uriel Antuna, Jesus Angulo y Fernando Beltrán.

"Híjole, entre la espada y la pared, yo creo que para mí es un privilegio haber podido dirigir a estos jóvenes y lo comenté ahí y no lo decía de dientes para fuera porque no me gusta vender humo, pero para mí éramos la mejor selección, hombre por hombre y sobre todo por los momentos en los que llegábamos", apuntó el 'Jimmy' Lozano en entrevista para el podcast 'La Pelota al que Sabe'.

Jaime Lozano conquistó la medalla de bronce en Tokio. (Getty Images)

¿Qué fue lo que dijo Víctor Manuel Vucetich?

"Ha sido una desventaja (jugar con puros mexicanos). Es evidente que no puedes tener a los elementos que tú quisieras y por otro lado los que quisieras no te los venden. El nivel que necesita Chivas son cuatro o cinco jugadores muy puntuales que te los venden carísimos", comentó Vucetich para TUDN el mes pasado, por lo que incluso llegó a causar la molestia de la directiva rojiblanca.

Y es que las declaraciones del entrenador mexicano no cayeron nada bien para la directiva de las del equipo rojiblanco causando la molestia de Amaury Vergara y Ricardo Peláez, con quien ya sostiene un evidente distanciamiento, pese a que es verdad que los clubes se aprovechan de la situación para venderles con precios exorbitantes, por lo que al menos para este Torneo Grita México Apertura 2021 lo tiene sin refuerzos.