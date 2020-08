Víctor Manuel Vucetich confiesa que hubo acercamientos años anteriores con las Chivas de Guadalajara, pero que no pudieron concretarse

Víctor Manuel Vucetich comienza a vivir su primera semana al mando como entrenador de las Chivas de Guadalajara, en la cual llegó con una nueva postura para el equipo, considerando que le dio el segundo triunfo al Rebaño Sagrado en el campeonato el pasado fin de semana logrando vencer al Atlético San Luis.

El entrenador platicó en una entrevista exclusiva con Diario Récord, en la cual dio a conocer que tuvo la posibilidad de llegar en épocas anteriores a comandar Chivas como entrenador, pero que, por distintas circunstancias, no se dieron positivamente las negociaciones.

“Sí, hubo etapas en las que no se logró, faltó un tiempecito. Las circunstancias y los momentos a lo mejor no coincidían. Se tenían que tomar decisiones en firme para buscar alguna otra alternativa. Los tiempos de espera del club y los míos no coincidían. Por tal motivo a lo mejor no se dieron y otras fueron circunstanciales. Hubo pláticas, pero algo hubo que interrumpió esa comunicación y se canceló, se dejó para otra ocasión”.

Víctor Manuel Vucetich al mando de Chivas. (Jam Media)

No obstante, agregó que “Ahora que se presentó este momento coyuntural, lógicamente estando yo sin dirigir y Chivas en un momento dado que tomó la decisión de prescindir de los servicios de Tena, lógicamente se dio esa oportunidad. A partir del domingo comenzaron las conversaciones y culminaron con una firma”.

Por otra parte, el entrenador aclaró como fue que lo convencieron de tomar este proyecto como entrenador del primer equipo rojiblanco, aclaro que uno de los puntos fundamentales para él es que haya interés de poder contar con sus servicios.

“Para mí es fundamental el hecho que sea del interés de ellos la participación de uno, eso es muy agradable. Las tomas de decisiones en la vida se deben de llevar a cabo dependiendo de las circunstancias. Me convence la agresividad con la que se pretende llevar a cabo esto, el grupo de jugadores que tiene, la institución como tal, el reto y el apoyo que me han brindado”.

Finalmente, le consultaron sobre su relación con Ricardo Peláez durante esta semana y la anterior cuando tuvieron que estar negociando para firmar su contrato como técnico, en la cual destacó que ambos tenían las mismas metas deportivas con el equipo, por lo que es poco probable que puedan tener diferencias.

“Yo creo que ambos tenemos un objetivo y casualmente coincidimos en todos. No tendríamos que pelear mucho. A lo mejor habrá ciertos momentos en lo que podremos discernir porque el futbol tiene esa circunstancia que todo mundo lo puede ver de forma distinta o pensamos de una forma diferente, pero al final de cuentas el objetivo es común. Yo he madurado mucho en ese sentido, sé tomar las cosas con calma y sé cuándo buscar un diálogo que sea constructivo y no un conflicto. Mientras no exista un conflicto de intereses no habrá problemas”.