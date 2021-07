Los motivos por los que Víctor Manuel Vucetich no quiere a Fernando Beltrán en Chivas

Como es de público conocimiento y se ha hablado en reiteradas ocasiones en Rebaño Pasión, Fernando Beltrán no la ha pasado para nada bien dentro del Deportivo Guadalajara en los últimos meses. Desde que Víctor Manuel Vucetich asumió como Director Técnico del primer equipo, el joven mediocampista perdió muchísimo terreno en la alineación titular y comenzó a tener cada vez menos protagonismo. Por esa razón se rumoreaba que podía salir en este mercado de pases en condición de préstamo.

Sin embargo, esto no fue así. Por decisión de la directiva, el Nene no se fue de Chivas y se quedará de cara al torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio se incorporará al plantel del Rebaño Sagrado, pero está lejos de tener asegurado un lugar en el equipo del Rey Midas. Está claro que el DT no lo tiene como uno de sus jugadores favoritos y esto se vería reflejado nuevamente en este campeonato.

Hace instantes, Récord reveló los verdaderos motivos por los que Fernando Beltrán no termina de llenarle el ojo a Víctor Manuel Vucetich. Esto explica que haya sido titular solamente en 4 ocasiones a lo largo del torneo Guardianes 2021 y que surja el fuerte rumor de su posible salida. ¿Por qué no es del gusto del DT? Por su estilo de juego: ya que ni defensiva ni ofensivamente aporta lo que pretende Vuce.

El Nene Beltrán no es del gusto de Vucetich, ¿por qué? (Imago 7)

"La falta de minutos de Beltrán se debe a que no ha logrado ser determinante en ninguno de los dos lados de la pelota, es decir, no ha logrado consagrarse como un gran recuperador de balón para aportar claramente a la defensiva ni como un jugador que otorgue pelotas con claridad al ataque y ventaja para los delanteros, por lo que se le está exigiendo que sea más trascendente en el juego", apuntó el portal mencionado, quien aseguró tener una "fuente bien informada al interior del vestidor".

¿Quién será titular en el mediocampo?

Hay 3 jugadores peleando por 2 puestos: Jesús Molina, Sergio Flores y Eduardo Torres. El primero de ellos tendría el lugar asegurado; mientras que los otros 2 pelearían por el restante. Según Récord, el mismo podría ser de Sergio Flores, a quien "lo contemplan como el mediocampista más inteligente que hay en el Guadalajara, debido a su perspectiva, visión y lectura que puede darle al juego". Sin embargo, el cuerpo técnico también tiene una buena óptica sobre Lalo Torres.