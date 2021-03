ESPN: Víctor Manuel Vucetich se iría tras el torneo Guardianes 2021 de Liga MX

El Deportivo Guadalajara está viviendo unos días muy intensos, llenos de polémicas y escándalos por parte de sus futbolistas o miembros de la directiva de la institución. Este 2021 no está siendo el esperado y parece que el aficiónado rojiblanco seguirá recibiendo noticias indeseables por parte del club de sus amores.

Luego de este pésimo torneo Guardianes 2021 de la Liga MX que se está realizando y la goleada sufrida ante el América en el Clásico Nacional disputado en el estadio Akron, el puesto de Víctor Manuel Vucetich se ha puesto en duda por importantes medios de comunicación. Y, tal como reveló un periodista de ESPN, esta versión no es muy errada.

Víctor Vucetich se iría de Chivas tras este torneo (Imago 7)

René Tovar, editor general del portal mencionado, apuntó en sus redes sociales que El Rey Midas podría estar viviendo sus últimos partidos como entrenador de Chivas. "Ven muy complicado que Vucetich se mantenga en el equipo", aseguró, haciendo referencia a lo que será el Rebaño Sagrado de cara a la próxima temporada.

Tuit de René Tovar

Más adelante añadió: "La relación con los jugadores no es la mejor. Incluso me aseguran que algo que no gusta del 'Rey Midas' es que estrategicamente no ven muchas novedades y los entrenamientos son muy rutinarios. Lástima". De esta manera, dejaría de ser el DT del Guadalajara tras la finalización de este campeonato.

Por lo pronto, Chivas se encuentra fuera de zona de clasificación a Repechaje y los ánimos no son los mejores, tanto en la interna del club como en la afición. Para ganarse nuevamente la confianza de la directiva, probablemente Vucetich tenga que cerrar este torneo de manera perfecta y, por lo menos, repetir lo hecho en el anterior semestre.