Polémica: Víctor Vucetich coincidió con Alan Pulido sobre su crítica a los jugadores de Chivas

En los últimos días Alan Pulido encendió la polémica con sus declaraciones sobre cómo ve el presente del Deportivo Guadalajara. El actual delantero del Sporting Kansas City de la Major League Soccer fue tajante al asegurar que hay algunos futbolistas que no rinden en Chivas de la misma manera en la que lo hacen o hacían en equipos de menos importancia.

En diálogo con ESPN, el 9 apuntó con contundencia: "Sinceramente no es lo mismo jugar en otros equipos y llegar a Chivas, no es lo mismo, la verdad es que sí pesa mucho la camiseta de Chivas. Hay muchos jugadores que la rompen en otros equipos, llegan a Chivas y simplemente pasan desapercibidos, yo siempre he dicho que Chivas no es para cualquiera. Creo que Chivas necesita a los mejores futbolistas mexicanos porque al final de cuentas son los únicos jugadores que pueden estar ahí".

Esto ha generado mucha controversia entre los aficionados del Rojiblanco, pero una de las sorpresas llegó en las últimas horas. Víctor Manuel Vucetich, en diálogo con TV Azteca, reveló que coincide con la visión de Alan Pulido y sostuvo que el Rebaño Sagrado precisa de jugadores que aguanten la presión que requiere la institución.

"Estoy de acuerdo, Chivas requiere de un perfil, de características específicas para este conjunto. Requiere que la gente asuma el compromiso de estar en Chivas, porque es un compromiso en serio, es representar a 50 millones de aficionados, que no es fácil y eso genera presión", explicó El Rey Midas.

Más adelante completó: "Necesitamos de esa gente que tenga esa responsabilidad, esa cultura, esa educación, que tenga este sentimiento de mexicano de representar a este conjunto de una manera muy digna". ¿Quedó claro?