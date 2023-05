Chivas registró un muy buen Clausura 2023 pese a no lograr coronarse tras perder en la Final contra Tigres en la cancha del Estadio Akron, por lo que la afición exige más refuerzos para apuntalar en zonas clave de la cancha, en donde en la delantera radica la principal preocupación rojiblanca, en donde Carlos Vela dejó abierta la posibilidad de jugar en la Liga Mx.

El Bombardero, quien no ha disputado ni un partido en el futbol nacional de Primera División, habló sobre la oportunidad de jugar en México, situación que aseguró no está descartada para él, pero sí destacó que lo importante es que le convenga a su familia y en su momento analizará las propuestas.

“Nunca he dicho que sí o que no voy a jugar (en México), ahora estoy aquí en Los Ángeles (…) pero sabemos que todo puede pasar, que siempre se debe estar abierto a escuchar cualquier opción.

“Decidir lo que sea lo mejor para mi familia, sea aquí o en México. No pienso en quiero o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver qué lugares hay y en cuáles puedo seguir disfrutando del futbol”, declaró el campeón del Mundo Sub 17 en Perú 2005.

¿Por qué Chivas sería una opción?

El Rebaño está urgido de atacantes que logren marcar diferencia en los momentos importantes, además de que Carlos Vela es un jugador que tuvo su proceso formativo en las fuerzas básicas del Guadalajara, situación que podría atraerle en algún momento.