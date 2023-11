La afición de las Chivas de Guadalajara no perdona, ni olvida. Alexis Vega volvió a la cancha, pero con una desafortunada actuación en la caída 1-0 ante Pumas. Un encuentro que cerró la ronda regular de la Liga MX en el que provocó un penal, pero lo falló en el Estadio Olímpico Universitario. El delantero compartió un video de su estado físico, pero fue muy criticado por los chivahermanos de cara a la Liguilla del Apertura 2023.

El atacante del Rebaño Sagrado, junto al resto del plantel, regresó este martes a Verde Valle, para aprovechar la Fecha FIFA de noviembre. Los rojiblancos cumplirán el jueves con un partido de preparación frente al Tapatío en la ciudad de La Piedad. En donde, el Gru podrá retomar más ritmo de juego tras su reaparición, después de tener más de un mes sin actividad por indisciplina.

El disminuido referente de ataque apareció entre los suplentes del Guadalajara, para la visita al Club Universidad Nacional. El cuerpo técnico de Veljko Paunovic resguardó a Roberto Alvarado, para permitirle al Gru Vega regresar a una convocatoria y a la cancha en la segunda parte. Entró de cambio por Yael Padilla (57′), con la intención de cambiar el destino tras el solitario gol de Gabriel Fernández (11′). Alexis provocó un penal, pero lo erró.

Los tapatíos, con la caída ante UNAM en Ciudad Universitaria, se conformaron con el quinto lugar de la tabla de posiciones. Por lo que se medirán de nuevo con los felinos en la Liguilla. Si Alexis Vega hubiese concretado el empate, el panorama fuese muy distinto. Su equipo tuviera 28 puntos, con el cuarto puesto de la clasificación.

Las críticas de la afición contra Alexis Vega no paran

Alexis Vega subió un par de videos a las historias de su cuenta personal en la red social Instagram. En ellos, se le ve cumpliendo con el trabajo físico de cara a la Liguilla del Apertura 2023. Sin embargo, la afición del Guadalajara todavía está resentida con el delantero exreferente de ataque y no lo perdona.

El ariete fue el último jugador en ser perdonado por el cuerpo técnico de Chivas tras una grave indisciplina en el hotel de concentración en Toluca. Después de seis fechas apartado, tuvo acción en el revés ante Pumas. No obstante, su regreso no fue el esperado al errar un penal que pudo significar el empate, para concretar el cuarto lugar y la localía.

La critica de varios chivahermanos se centró en la técnica que usó Alexis Vega en estos ejercicios. El video, compartido en la red social X por un reconocido seguidor, recibió cuestionamientos profesionales. Alegaron que el trabajo no era el correcto. Inclusive, el usuario Ralf Muñoz aseguró que “me choca cuando futbolistas entrenan en el gimnasio incorrectamente“. Añadió que “no veo revancha. Veo tensión y estrés en los hombros“. Otro advirtió al Gru: “Que se ponga a entrenar pero los penales“.

Alexis Vega pudiera volver a tener minutos en el partido de los Cuartos de Final de Ida frente a Pumas en el Estadio Akron. Donde se daría el reencuentro con la afición del Guadalajara, que anhela que vuelva a ser ese jugador clave para avanzar a la Semifinal del Apertura 2023.

¿Cuándo volvería a jugar Chivas en la Liga MX?

Chivas y Pumas ahora se volverán a enfrentar en los Cuartos de Final, que arrancará el jueves 30 de noviembre en el Estadio Akron. Esto, debido a que es muy probable que la vuelta se defina el domingo 3 de diciembre a mediodía en Ciudad Universitaria. Una decisión que tomará la directiva y el cuerpo técnico de los felinos, por haber logrado el cuarto lugar. Así de trascendente fue el fallo de Alexis Vega el sábado.