La afición de las Chivas de Guadalajara sigue uno a uno cada movimiento en esta pretemporada al Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Después de las bajas confirmadas de Hiram Mier y Cristian Calderón, se anunció la posible venta del delantero Ángel Zaldívar a FC Juárez. Por ello, los chivahermanos no perdieron la oportunidad de despedir al Ingeniero del Gol con honores, pero también con un épico trolleo.

El canterano del Rebaño Sagrado jugó todo el pasado año con Atlético de San Luis a préstamo. Durante el Clausura 2023 disputó 18 de los 19 partidos de los potosinos en el torneo. De ellos, apenas siete como titular para coleccionar 733 minutos y aportó un gol, para vencer 2-1 a Mazatlán. En el Apertura 2023 jugó 13 encuentros y sólo apareció dos veces en la alineación. Sumó 295 minutos y anotó cuatro tantos, incluido un doblete al América en la Semifinal de Vuelta de la Liguilla.

El Chelo Zaldívar fue siempre criticado por la afición del Guadalajara, durante sus tres etapas en el redil debido a su poca eficacia goleadora. Los tapatíos se despidieron de manera trágica al perder 3-0 (3-1) ante Pumas en los Cuartos de Final del Apertura 2023. El final del ciclo de Veljko Paunovic en el banquillo rojiblanco, se extendió a otros elementos de la plantilla tapatía como Hiram Mier y Cristian Calderón.

Mier y Chicote son las únicas bajas confirmadas del primer equipo de Chivas para el Clausura 2024. Mientras, que el Club Deportivo Tapatío anunció la partida de Óscar Macías, José Tepa González (Atlético de San Luis) y Luis Fernando Puente (Pachuca). Además, de la cesión de Zahid Muñoz (FC Juárez), quien será nuevo compañero de Ángel Zaldívar, junto a los también canteranos Diego Campillo y Sebastián Pérez Bouquet.

Zaldívar fue parte del exitoso grupo que armó Matías Almeyda en Guadalajara (Instagram)

La despedida de la afición de Chivas para Ángel Zaldívar

El Ingeniero del Gol, como es apodado el estudiado delantero formado en Chivas, fue despedido este miércoles por la afición rojiblanca. Esto, después de reportarse su venta al FC Juárez en este mercado de pases para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los chivahermanos aprovecharon para rendir sus honores al canterano del Guadalajara. Pero sin perder las oportunidad para trollear a Alexis Vega y Cristian Calderón con la salida de este ariete.

Un aficionado de Chivas refirió que “se va Ángel Zaldívar, reventado y criticado pero con todo y eso ya dejó más que Vega y Chicote“. Otro advirtió que “será lo que sea, pero ahí va el Chelo, con más títulos ganados que ‘la estrella Vega’ Éxito Chelito“.

Futboltuber, reconocido youtuber rojiblanco, resaltó la gestión de Fernando Hierro al señalar que “le saco un millón de dólares a la venta de Zaldivar y evitar 6 meses más de súper sueldo que le puso el genio de Peláez. Lo de Hierro administrativamente va bien por donde la quieran poner. Lastima Fernando no llego a finales de 2019“. Mientras que el Sargento Chiva indicó que “te madreamos durante años y eso que dejaste un título y recursos con tu venta. ¡Tu, Alexis Vega ni para eso serviste!“.

El corresponsal de Claro Sports en la Perla de Occidente, Aldo Lara, también se refirió al delantero: “Se va Zaldivar de Chivas pero algo si me queda claro, él siempre ha sido un gran profesional que respeta su carrera y hasta es inge. No cabe duda que la constancia y ser disciplinado ayuda más que ser muy prodigioso pero no tan comprometido con su quehacer profesional“. Jesús Hernández, conocido reportero apodado el Chuyón, advirtió que “de momento, Chelito Zaldívar ha dejado más dinero a las arcas de Chivas que Chicote y Vega, juntos. Hasta en eso hay que ser agradecidos“.

El aficionado Carlos Villaseñor hizo un recuento de la carrera de “Ángel Zaldivar con Chivas: Liga MX (Clausura 2017), Concachampions (2018), Copa MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), SuperCopa MX (2016)“. Así como sus características y goles: “41. Canterano que ama los colores. Siempre profesional. Sin escándalos. Deja dinero al club por su venta a Juárez. Simplemente gracias ‘Chelo’ y mucho éxito“.

Ángel Zaldívar, durante sus tres etapas con Chivas, coleccionó 174 partidos en Liga MX, en los que marcó 34 goles y repartió seis asistencias. En Copa MX aportó otros seis tantos y en torneos internacionales añadió la anotación en la caída 3-2 ante Kashima Antlers de Japón.