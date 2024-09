La afición de las Chivas de Guadalajara sufrió esta semana del Clásico Nacional la caída de un ídolo. Esto, después de la desafortunada declaración que ofreció Joel Sánchez al señalar la diferencia con la exigencia del Club América. Los chivahermanos recurrieron a las palabras del juvenil canterano Armando González para replicar el desatino que tuvo el Tiburón.

El campeón con el Rebaño Sagrado en el Verano 1997 y un breve paso por Coapa entre 1999-2000 hizo la revelación el 29 de julio. Pero esta semana se hizo viral un extracto de esa platica con Sandra de la Vega en el podcast “La Capitana” en el que advierte esa distinción. Sánchez refirió que “hay una diferencia importante. Fíjate, íbamos -por ejemplo- a Torreón con América y la gente te mienta la madre, pero con Chivas te saludan“.

El Tiburón Sánchez prosiguió y afirmó que “América, de veras, sí lo amas o lo odias. Chivas es querible, a lo mejor porque son puros mexicanos. Si te das cuenta hasta la crítica es menor hacia Chivas, hasta le justifican por esas cuestiones, que a mi no se me hace correcto“. Esas declaraciones del exdefensor fueron cuestionadas por la afición en la semana previa a la edición 257 en la historia del Clásico de México.

El aficionado Gael Pineda fue uno de los chivahermanos que replicaron el desatino de Sánchez con las palabras de Armando González. El canterano, en una reciente entrevista con Fox Sports, expresó que “¿Para qué está Chivas? Para lo que siempre tiene que estar Chivas, que es ser campeón. No veo otra cosa, para es es lo que está este equipo, que es el más grande de México“. Palabras que evidencian su compromiso y conocimiento de la responsabilidad del Guadalajara. Así le respondieron a Joel Sánchez.

Armando González habló de su momento en Chivas (IMAGO7)

Joel Sánchez criticó a Chivas y apoyó al América

El exdefensor, que inclusive aparece en duelos de exhibición con los Históricos del Guadalajara, extendió sus cuestionamientos a las Chivas. El Tiburón refirió en el podcast de La Capitana que “a mi no me gusta que me hagan menos o yo no me hacía menos en relación a un extranjero. Pero, ahorita como que no es la critica tan pareja. O sea, América queda fuera en Semifinales y lo critican y a Chivas le valoran que haya llegado a semifinales, por ejemplo“.

Armando González no se conforma en Chivas

El delantero canterano del Guadalajara, además, refirió su disposición para cuando el equipo lo necesitara. Advirtió a Fox Sports que “yo me sentía listo. Si necesitaba de mí, ya sea de titular o de cambio, yo estoy preparado para dar lo mejor“. González está lejos de conformarse con lo obtenido hasta el momento. El ariete afirmó que “son tres goles. Pero yo quiero más, quiero seguir trabajando, quiero seguir mejorando. No por esto ya me voy a conformar. Es muy poco lo que creo que he hecho en Primera División comparado con lo que han hecho mis compañeros“.

¿Cuándo juega Chivas el Clásico Nacional del Apertura 2024?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 14 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el Club América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la capital mexicana. Una histórica edición 257 del Clásico Nacional en el marco de la Jornada 7 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Un partido que tiene pactado su inicio a las 18:50 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

América vs. Guadalajara