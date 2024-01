Alan Mozo es consciente de que el Clausura 2024 es largo, por lo que los resultados desfavorables que ha sufrido el Guadalajara en este inicio de torneo, pueden revertirse tan pronto el plantel tome ritmo y se adecue al sistema implementado por Fernando Gago, quien recién llegó a la Liga MX tras la salida de Veljko Paunovic.

Las Chivas apenas pudieron incorporar a Cade Cowell la semana pasada, por lo que aún no está completamente adaptado al futbol mexicano. Mientras que Chicharito Hernández aún no es ni siquiera presentado, por lo que Mozo sabe que tardará en carburar este proceso con el equipo completo a disposición de ‘Pintita’.

“Javier es una leyenda del futbol mexicano, de Chivas, de la selección. Creo que es el máximo anotador de la selección. Ahí nada más, poca cosa. Yo creo que va a venir a sumar muchísimo. Tiene una carrera de ensueño, ha jugado en los mejores equipos y va a regresar a su amor, que es las Chivas”, comentó el lateral derecho del club tapatío.

Mozo ve un ataque poderoso en Chivas

Para el defensor de 26 años de edad, los rojiblancos serán un equipo con una delantera de terror en cuanto ‘CH14’ se recupere de una operación, y Ricardo Marín, José Juan Macías y el propio Cowell se adapten.

“Pues no sé si esa era la pieza que nos faltaba, pero sin duda estoy seguro que Javier va a venir a sumar muchísimo, tanto en lo anímico como en lo futbolístico. Van a llenar todos los estadios a los que vayamos y de por sí los Chivahermanos van a apoyarnos siempre, ahora con una figura como lo es Chícharo, creo que también va a apoyar bastante a lo mediático y también al nivel de la Liga”, afirmó.

Cowell debutó este domingo 21 de enero ante los Tigres y dio buenos chispazos de talento. Por eso mismo, el exlateral de Pumas dijo que le ve futuro en la Liga MX tan pronto se integre al 100% tras una semana turbulenta en la que aterrizó, fue presentado y jugó unos días después.

Ve adaptación de Cowell

“Sí, es difícil, yo creo que la integración a un nuevo equipo como tal no es nada fácil, pero este grupo es muy sano, todos queremos lo mejor, estamos con la mira bien puesta en el objetivo y Cowell se ha adaptado bien. La verdad es que ha mejorado muchísimo su español, en lo personal yo hablo un poco inglés y sabe perfecto que, se lo he comentado, me ha acercado a él que cualquier cosa que necesite aquí vamos a estar, no solo de mí, de todo el equipo. Él está dispuesto y creo que eso es algo importantísimo y se va a ver reflejado en la cancha”, comentó.

“Yo creo que suma, es un jugador muy rápido, que creo que va a marcar diferencia en esta Liga y que lo tenemos que aprovechar al 100 y que él también tiene que saber lo que es Chivas, que es el equipo más grande de México y tiene que venir a competir un puesto, ganarlo y marcar diferencia”, puntualizó.