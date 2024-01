La gestión de Fernando Gago sigue dividiendo opiniones alrededor de Chivas debido a que agrada su propuesta de juego; sin embargo, el Rebaño no ha ganado tras dos jornadas disputadas en el Clausura 2024, sufriendo su primer descalabro contra Tigres este domingo en el Estadio Universitario.

Sin embargo, el entrenador argentino toma con mesura la derrota y aseguró sentirse tranquilo por el funcionamiento que está comenzando a mostrar el Guadalajara, resaltando que a veces son injustos los resultados finales, por lo que prefiere enfocarse en el desarrollo del encuentro.

“Frustrado no, porque es el segundo partido del campeonato. Seguimos en crecimiento, hubo muchas mejoras del primer partido con respecto a este. De merecimientos, a veces esto es un juego.

“A veces ganas sin merecerlo, a veces ganas mereciéndolo y a veces lo pierdes mereciéndolo. No me quedo en eso, me quedo en las cosas buenas del equipo. Hay que corregir algunos detalles, pero creo que en líneas generales el partido fue bueno”, explicó en conferencia de prensa.

El Pintita fue más allá y aseguró que le gustó lo que vio de sus futbolistas pese a la derrota, resaltando el dominio que se generó desde el primer tiempo, aunado a las fallas increíbles del segundo tiempo.

“El partido me gustó muchísimo. No me queda por el resultado, si sea la idea, el equipo jugó muy buen primer tiempo. Tuvo cerca de siete situaciones claras para definir en el primer tiempo, tuvo cuatro o tres en el segundo, si no me quedo corto. Tenemos que ajustar siempre, ganando o perdiendo. El equipo estuvo muy bien en la fase de presión y parte de juego”, concluyó el argentino.

¿Cuándo se jugará el partido entre Xolos y Chivas?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Clausura 2024 será el próximo viernes 26 de enero en la cancha del Estadio Caliente, duelo que arrancará a las 21 horas, tiempo del centro de México.