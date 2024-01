La euforia por parte de la afición de Chivas por el fichaje de Chicharito como refuerzo para este Clausura 2024 puede irse enfriando debido a las pésimas noticias que han recibido recientemente tanto el futbolista como el propio Rebaño Sagrado en torno a la lesión de ligamentos de la que se está recuperando el atacante.

La llegada de Javier Hernández parece inminente debido a que se habrían alcanzado los acuerdos pertinentes en todos los rubros del contrato, dejando satisfechas a ambas partes; sin embargo, un nuevo informe pone a todos a temblar en el Guadalajara.

El reportero de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que el Chicharito no ha avanzado en su recuperación como se esperaba, por lo que su reintegración al trabajo al máximo nivel deberá retrasarse por lo menos dos semanas más, es decir, podría sumarse a los trabajos con el resto del plantel hasta el mes de marzo.

“Me decían que Javier Hernández para febrero no va a estar, para principios de marzo, ¿quién sabe? No es recaída, no se ha dado el avance que ellos pretendían y parece que se va a postergar 15 días más. Hablamos de (que reaparecerá) hasta mediados de marzo”, declaró el comunicador en su canal de YouTube.

Es importante aclarar que no se trata de una nueva lesión o recaída de parte del Chicharito y que en este tipo de lesiones es variable el tiempo de recuperación en cada futbolista, por lo que se mantiene en rango para poder reaparecer.

Chicharito se equivocó

El propio delantero aseguró en una transmisión de Twitch a principios de enero que su recuperación estaba prevista para tres o cuatro semanas, es decir, que se reintegraría a los trabajos con el Rebaño en el mes de febrero, algo que habría resultado incierto.

¿Se tambalea la llegada del Chicharito a Chivas?

El propio Alejandro Ramírez aseguró en su cuenta de Twitter que la llegada de Javier Hernández al Rebaño no está en riesgo pese a este inconveniente, ya que inclusive se han alcanzado los acuerdos contractuales.