Alan Pulido es un futbolista carismático que no solamente agrada a los aficionados de Chivas, sino que también personas ajenas al gremio futbolístico suelen tenerlo como amigo, en donde uno de ellos se trata del comediante Franco Escamilla, quien fue víctima de una épica broma del delantero rojiblanco.

Hace varios años, el famoso influencer reveló en una entrevista que tenía una camiseta verde del Guadalajara en una sala de su casa debido a que se la había regalado Puligol, quien le habría asegurado que era una edición especial de la Selección Mexicana.

“Es una historia que se inventó el güey o pensó. Obviamente cómo le voy a decir si trae el escudo de las Chivas. Era una verde que habíamos sacado para el tema del Mundial de Clubes o algo así. Ese güey la cambió, pero le voy a dar otra”, explicó, entre risas, el goleador del Guadalajara.

¿Cuál es la versión de Franco Escamilla?

El comediante suele generar contenido para sus plataformas, en donde entrevista a varias personalidades; sin embargo, en alguna ocasión reveló que Alan Pulido le regaló esa camiseta verde porque era de la Selección Mexicana, por lo que al darse cuenta de la equivocación, Escamilla lanzó diversos insultos contra el delantero.

“Es la de la Selección. Nada más que esta me la regaló mi compa Pulido, que es de las Chivas. No sé por qué esta trae el logo de Chivas, pero tengo entendido que es la de la Selección (…) Que hijo de puta, a mi me dijo que era de la Selección”, dijo entre risas el famoso influencer mexicano.