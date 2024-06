Alexis Vega se marchó de las Chivas de Guadalajara por la puerta de atrás y se recuperó en Toluca para volver a la Selección México. El delantero ahora se encuentra en la concentración tricolor para la Copa América 2024 en los Estados Unidos. Este lunes se dio un tiempo para platicar de su fracaso en el redil y confirmó el motivo de las indisciplinas que determinaron la turbulenta salida del Gru.

El atacante canterano de los Diablos Rojos se quedó entre los suplentes de Selección Mexicana en la victoria 1-0 sobre Jamaica en Houston. El gol de Gerardo Arteaga (69′) bastó para sumar los primeros tres puntos del Grupo B de la cita y ahora se medirá con Venezuela en Los Ángeles. El Gru aseguró en una entrevista que tuvo un tiempo de rebeldía y que eso le terminó pasando factura en su etapa en el redil.

El renovado goleador de Toluca platicó en exclusiva con TV Azteca desde la concentración de Selección México y se confesó. El Gru Vega reveló cómo fue su turbulento paso por Verde Valle y que terminó por costar su salida del equipo tras no poder consagrarse como ídolo. Ahora, convertido en villano, señaló cuál fue el secreto para retomar el nivel que lo llevó en 2018 al Rebaño Sagrado.

Alexis Vega, durante la plática con David Medrano y Omar Villa Villa desde Los Ángeles, se sinceró sobre su salida del redil en diciembre pasado. Refirió que “yo creo que llegué a Toluca y me enfoqué muchísimo en lo que habíamos hablado“. Entonces, se confesó y confirmó que “yo creo que en Guadalajara tuve un tiempo de rebeldía, en el cual no trabaja para mi y después, me pasó factura“. Una época que los chivahermanos esperaban su consagración como figura rojiblanca, que nunca llegó a ser.

Alexis Vega se reencontró con Roberto Alvarado y Fernando Beltrán en la concentración de Copa América 2024 (Selección México)

Alexis Vega tuvo que salir de Chivas para cambiar

El actual delantero de los Diablos Rojos reconoció a los periodistas de TV Azteca que tuvo que salir del Guadalajara para cambiar su estilo de vida. El ariete, de 26 años de edad, reveló estar: “Totalmente enfocado, regresé (a Toluca). Me quise poner a tono y bueno, empecé a contratar muchísimas cosas para mi, que yo creo que era lo más importante y tanto para mi rodilla, como para mi, creo que era lo fundamental“. Vega disputó un total de 135 partidos con las Chivas y marcó 27 goles.

Así fue el paso de Alexis Vega en Chivas

El 8 de diciembre de 2018, Chivas hizo oficial la llegada de Alexis Vega como su cuarto refuerzo para el Torneo Clausura 2019.

como su cuarto refuerzo para el Torneo Clausura 2019. La directiva del Guadalajara pagó 9 millones de dólares por los servicios de Alexis Vega a petición del entonces técnico José Saturnino Cardozo.

por los servicios de Alexis Vega a petición del entonces técnico José Saturnino Cardozo. En 2020 desató la primera polémica por hacer una fiesta con compañero Uriel Antuna ; violaron todos los protocolos del Covid-19.

; violaron todos los protocolos del Covid-19. En octubre de 2023, Chivas separó a Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez del plantel por una indisciplina en Toluca.

del plantel por una indisciplina en Toluca. Alexis Vega regresó a Toluca en enero de 2024 como agente libre y en su primer torneo firmó mejores números que en su paso por Chivas.